女優の有村架純（３０）が１１日に放送されたフジテレビ系「まつもｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演。ＭＣを務める「ダウンタウン」の松本人志と元ＳＭＡＰでタレントの中居正広とトークを繰り広げ、歌手のさだまさし（７１）と共演した。松本に「Ｍ−１見るの？」と聞かれると、「見ます」と即答。「誰で笑うの？」と聞かれると、「こないだでしたら、さや香さん面白かった」と答えた。昨年の「Ｍ−１グランプリ」準優勝