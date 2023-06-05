ロシアのルデンコ外務次官＝22年3月、モスクワ（ロシア外務省提供、タス＝共同）ロシアのルデンコ外務次官は5日、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対し日本政府が5月26日に発表した追加制裁を「非常に否定的に受け止めた」とし「報復措置を検討中で、無反応のままではない」と記者団に述べた。タス通信が伝えた。朝鮮半島情勢を巡り「地域情勢はエスカレートする傾向にある」と指摘。弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮の核開発