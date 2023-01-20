WBCが3月に開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月に開幕する。米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手ら有力選手がメンバー入りしている日本代表について、米記者は「史上最強」と太鼓判。他国に比べて日本が“有利”になる点として「ともにプレーした経験には価値がある」と指摘した。MLB専門米放送局「MLBネットワーク」は公式ツイッターに「日本代表は史上最強か？」と記して同局番組「MLBトゥナイト」