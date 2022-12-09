12月7日に放送された「2022FNS歌謡祭第1夜」（フジテレビ）の世帯視聴率が11・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区：以下同）を記録し、3日放送のライバル番組「日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2022」（日本テレビ）の10・9％を上回った。しかもその出来映えは、「紅白」（NHK）以上との声も出ている。＊＊＊【写真を見る】山口百恵をカバーし絶賛された「氷川きよし」全57組のアーティストが出演し、事前収録を