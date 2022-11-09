横浜Ｆ・マリノスの優勝で幕を閉じた2022年のＪリーグ。優勝を争った２位川崎フロンターレとの勝ち点差は２で、３位に入ったサンフレッチェ広島と川崎の間には、勝ち点で11もの開きがあった。勝ち点２差で最終戦を迎えた最終盤の展開を見ると、横浜ＦＭと川崎はマッチレースを繰り広げたかに見える。だが川崎は、全体の３分の２を消化した25節の時点では、勝ち点８差の６位だった。第２グループを先頭で引いていたわけではな