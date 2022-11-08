ユーチューバー・ヒカルの“浮気騒動”が話題を呼んでいる。元乃木坂46・松村沙友里との交際が3月に「NEWSポストセブン」で報じられ、その後、破局を報告したヒカルだが、11月4日、告発系ユーチューバー・コレコレの配信動画に、松村との交際中にヒカルと浮気をした、という女性ユーチューバー・乙凪美優（おとなぎ・みゆう）が現れたのだ。乙凪によると、浮気をしたのは、ヒカルと松村の交際が報じられた翌日のことだったと