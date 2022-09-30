フジテレビが１０月１日に土曜プレミアム枠で映画「翔んで埼玉」を放送する。ネット上では人気作品の放送を前に「翔んで埼玉するの？！」「楽しみだ」「めっちゃ面白かったからな」と楽しみにする投稿が相次いでいる。東京都知事の執事を仮の姿に、正体は千葉解放戦線のリーダーである阿久津翔を、伊勢谷友介が２０年に問題を起こしていることから、「伊勢谷さん大丈夫なのか？」「ピーナッツを穴という穴に詰めてくる」「伊