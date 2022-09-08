日米通算で２４５０安打を放ったプロ野球・中日の福留孝介外野手（４５）が今季限りで現役を引退する意向を固めた。球団が８日に発表した。同日午後に記者会見を開く。 鹿児島県出身。大阪・ＰＬ学園高から日本生命を経て１９９９年にドラフト１位で中日に入団し、２００２、０６年に首位打者。同年はセ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）にも選ばれた。