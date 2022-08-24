DeNAは3年ぶりの7連勝で貯金は今季最多の「10」DeNAの勢いが止まらない。23日に京セラドームで行われた阪神戦を4-0で勝利し、3年ぶりの7連勝をマークした。貯金も今季最多の「10」となったチームを現役時代に阪神、ヤクルトなど4球団で計21年間捕手として活躍した野球評論家の野口寿浩氏は「首位のヤクルトにもう余裕はなくなったと見ていい」と断言した。青柳対策としてスタメン9人中、7人の左打者を並べた打線が生きた。初回