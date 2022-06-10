明治は、発売当初のパッケージデザインを使用した「マーブルジャンボ復刻版」「チョコベビージャンボ復刻版」「コーヒービートジャンボ復刻版」「アーモンドチョコレート復刻」「マカダミアチョコレート復刻」「ヘーゼルナッツチョコレート復刻」「果汁グミぶどう復刻」「コーラアップ復刻」を6月21日から、期間限定で発売する。ここ数年続いているレトロブームは昨年に加速し、昭和・平成レトロ商品の市場は拡大している。今