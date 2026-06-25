＜参加レポート＞TBS SDGs×体験型イベント「地球を笑顔にする広場 2026春」にワールドが参加

株式会社 ワールド

株式会社ワールドのSDGs推進室は、TBSホールディングス主催の体験型SDGsイベント「地球を笑顔にする広場 2026春」（2026年5月16日（土）・17日（日）／赤坂サカス広場ほか）に賛同し、ワークショップブース「ぺたぺたデザイン♪バーチャルファッションショー」に協力しました。

ぺたぺたデザイン♪バーチャルファッションショー

TBSグループでは、2020年にスタートした全社キャンペーン『地球を笑顔にするWEEK』を通じ、サステナブルな未来に向けた意識の醸成に取り組んでいます。その連動企画として開催された「地球を笑顔にする広場 2026春」は、“楽しい”“おもしろい”を入り口に、SDGsやサステナブルについての学びとアクションのきっかけをつくる体験型イベントです。

また、未来を担う子どもたちが「地球の未来をつくる主役」として参加し、企業・教育機関・地域が連携して共創する場を目指しています。

今回、ワールドはこの趣旨に賛同し、残布を活用したものづくり体験とAIによるデジタル表現を組み合わせたワークショップを提供しました。

子どもたちが素材に触れながら自由に発想し、自分だけの服をつくり、それがバーチャルの世界でアバターとして動き出すことで、ものづくりの楽しさと資源を大切にする視点を同時に体験できる内容としました。

学生のアイデアから生まれた共創企画

本企画は、TBSの若者コミュニティ「地球を笑顔にするACTION」に所属する明治大学の学生との企画を起点に、同大学マーケティング研究会との共同企画として始動しました。

学生コンペでは、約45名・9チームがコンテンツ案を提案し、その中から選ばれた「バーチャルファッションショー」を、TBSスパークルの技術チームによるAI活用と、ワールドによる残布提供・制作レクチャーによって具現化しました。

TBSグループが掲げる「SDGs17の目標」の中でも、特に目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」の考え方に基づき、企業・大学・技術チームがそれぞれの強みを持ち寄って実現した取り組みとなりました。

残布から生まれる、オリジナルのファッション体験

明治大学「マーケティング研究会」の皆さん

ブース名は「ぺたぺたデザイン♪バーチャルファッションショー」。

来場した子どもたちは、用意されたワールドの残布を使って、自分だけの服を自由にデザインし、台紙の上に“ぺたぺた”と貼り付けながら作品を完成させました。

当社の残布を山のように積み上げた演出により、まず素材そのものの魅力や手触りを楽しめる空間を演出。色や柄の違いを見比べながら布を選び、切って、貼って、組み合わせる過程を通じて、子どもたちが素材に親しみ、創造力を発揮できる構成としました。

さまざまな柄や素材の残布デザインをイメージしながら布切れを選ぶ

完成した作品は撮影後、AIによる画像生成によってバーチャルの世界のアバターとして表現され、ファッションショーのように動き出す演出を実施。また、完成した作品は写真として残すこともでき、アナログのものづくりとデジタル技術がつながる、未来志向のワークショップとして展開しました。

2日間で延べ183名が参加

自分で作った服を着た自分だけのアバターは動画に生成した画像は写真として仕上げSDGs推進室メンバーから「服とSDGs」の関わりについて学ぶこどもたち

ワークショップには、子どもや保護者、学生など2日間で延べ183名が参加しました。

参加者は、布の色や柄を選びながら思い思いに作品づくりを楽しみ、AIによって自分のデザインがバーチャルで動き出す体験に、驚きや笑顔を見せていました。

“つくる楽しさ”と“未来の表現”を掛け合わせた体験を通じて、資源を大切にする気持ちやSDGsへの関心を自然に育む機会となりました。

＜概要＞

イベント名：TBS SDGs×体験型イベント「地球を笑顔にする広場 2026春」

開催日：2026年5月16日（土）・17日（日）

会場：赤坂サカス広場、赤坂Bizタワー前公開空地、BLITZスタジオ、TBS Tech Design X、TBS南公園ビオトープ

テーマ：夢中は、#未来のエンジン だ！

ブース名：ぺたぺたデザイン♪バーチャルファッションショー

協力：株式会社ワールド／明治大学の学生・同大学マーケティング研究会

イベントHP：https://www.tbs.co.jp/chikyu_egao_hiroba/

ワールドは今後も、企業や教育機関、地域コミュニティとの連携を通じて、“つくる楽しさ”と“サステナブルな未来”をつなぐ体験機会を創出し、SDGsの浸透に取り組んでまいります。

ワールド サステナビリティ プラン ＆ レポートについて

https://corp.world.co.jp/csr/world_sustainabilityreport.pdf(https://corp.world.co.jp/csr/world_sustainabilityreport.pdf)

創業以来「価値創造企業グループ」として進化するワールドグループは、1992 年に顧客価値と生産性の最大化を目的に、消費者を起点に小売から生産までを一気通貫させロス・無駄を価値に変える「SPARCS（スパークス）」構想を発表し、多業態・多ブランド戦略を実現してきました。これからも「生活文化の多様性」と「ロス・ムダのない産業世界」の高次元の両立で、多様で選択肢のある持続可能な社会の実現を目指します。

ワールドグループが創る生態系を通して、ファッション産業の多様性・持続性に貢献