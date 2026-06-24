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森トラスト 役員人事について
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、以下のとおり役員人事を決定しましたのでお知らせいたします。
＜会長・取締役・監査役＞
2026年6月24日付
https://digitalpr.jp/table_img/2731/137469/137469_web_1.png
※ 2026年7月1日付組織名称変更後の部門名となります。
＜執行役員＞
2026年7月1日付
https://digitalpr.jp/table_img/2731/137469/137469_web_2.png
＜執行役員の退任＞
2026年6月30日付
https://digitalpr.jp/table_img/2731/137469/137469_web_3.png
その他詳細情報は、下記URLをご参照ください。
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260624/
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部 担当：渡部
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
＜会長・取締役・監査役＞
2026年6月24日付
https://digitalpr.jp/table_img/2731/137469/137469_web_1.png
※ 2026年7月1日付組織名称変更後の部門名となります。
＜執行役員＞
2026年7月1日付
https://digitalpr.jp/table_img/2731/137469/137469_web_2.png
2026年6月30日付
https://digitalpr.jp/table_img/2731/137469/137469_web_3.png
その他詳細情報は、下記URLをご参照ください。
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260624/
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部 担当：渡部
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp