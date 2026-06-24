　森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、以下のとおり役員人事を決定しましたのでお知らせいたします。

＜会長・取締役・監査役＞

2026年6月24日付

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※ 2026年7月1日付組織名称変更後の部門名となります。

＜執行役員＞

2026年7月1日付

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＜執行役員の退任＞

2026年6月30日付

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その他詳細情報は、下記URLをご参照ください。

https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260624/

本件に関するお問合わせ先

森トラスト株式会社　広報・マーケティング部 担当：渡部

TEL：03-6435-8433

MAIL：koho@mori-trust.co.jp