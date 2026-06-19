鶴松医薬株式会社、NMN関連資料における検査報告書の確認項目を整理
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品の公開情報を確認する際に参照される検査報告書について、基本的な確認項目を整理しました。NMNを主軸としながら、魚油やコエンザイムQ10などの健康食品でも共通して確認される資料項目を、分かりやすく整理することを目的としています。検査報告書を見る際の基本項目として、鶴松医薬は、含有量、重金属、微生物、ロット、検査日、検査機関の6項目を重視しています。これらは、製品説明を確認可能な資料に結びつけるための基礎情報です。販売ページやラベルだけでは分かりにくい情報も、検査報告書や規格書と対応させることで、より落ち着いて確認できます。NMN関連製品では、製品ごとの含有量表示と検査資料の対応関係が重要になります。魚油関連製品ではDHAやEPA、コエンザイムQ10関連製品では含有量や型の表記など、成分ごとに確認する項目は異なりますが、資料の発行日、対象ロット、検査機関を確認するという基本姿勢は共通しています。鶴松医薬NMN/NAD+シリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、確認可能な生産関連情報として整理しています。鶴松医薬は、製品説明を過度な表現に寄せるのではなく、資料に基づいて確認できる情報を中心に発信していきます。今後も、NMN、魚油、コエンザイムQ10関連情報について、ラベル表示、検査資料、製造背景、問い合わせ先を一体で確認できる体制づくりを進めます。本品は健康食品であり、医薬品ではありません。【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353003/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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