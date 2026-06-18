Bloomberg Media、Cisionと提携し、ジャーナリズムを広報業務のワークフローに組み込む





今回の提携により、 CisionOne内で直接、ブルームバーグの全文コンテンツにアクセスできるようになります。

ニューヨーク, 2026年6月18日 /PRNewswire/ -- Bloomberg Mediaは、消費者・メディア・インテリジェンス分野の世界的リーダーであるCisionとの新たな提携を発表しました。これにより、Cisionのメディア・インテリジェンス・プラットフォーム「 CisionOne」内で、ブルームバーグのプレミアムな全文記事へのアクセスが拡大されることになります。

今回の統合により、対象となる Bloomberg.com Groupの購読者は、 ニュースの追跡、 報道内容の分析、コミュニケーション戦略の策定にすでに利用しているプラットフォームツールと併せて、ブルームバーグの報道を閲覧・監視し、活用することができるようになります。 今回の提携により、企業のコミュニケーション担当チームは、既存のワークフローの中で、ブルームバーグの質の高い金融・ビジネス報道に、よりシームレスにアクセスできるようになります。

「Cisionとの提携により、Bloombergのジャーナリズムを、広報や経営幹部が戦略を策定し、ニュースと向き合っている現場に直接届けることができます」 と、Bloomberg Mediaのエンタープライズセールス担当マネージング・ディレクターのNick Pimm氏は述べています。「両社の読者層には強い親和性があり、今回の提携により、Bloomberg Mediaのリーチを拡大すると同時に、共通の購読者に対してシームレスで統合された体験を提供することが可能になります。」

「広報チームにとって、信頼できるジャーナリズムは、自身の 組織にとって重要なストーリーや課題、市場の動向を理解するうえで欠かせない要素です。」 「今回の提携により、お客様は CisionOne のワークフロー内で、Bloomberg Mediaのビジネスおよび金融関連の全文記事に容易にアクセスできるようになります。これにより、お客様は報道動向を 監視 し、 文脈 を把握し、より的確な意思決定を行うことができるようになります」と、Cisionのコンテンツ戦略・提携担当SVPであるStuart Clarkは述べています。

Bloomberg Mediaについて

Bloomberg Mediaは、ビジネスおよび金融分野における世界有数のマルチプラットフォーム・メディア企業であり、世界100カ所以上の支局に所属する3,000人以上のジャーナリストやアナリストの編集リソースを活用しています。Bloomberg Mediaは、ブルームバーグL.P.の一般消費者向けメディア事業部門です。

Cisionについて

Cisionは、消費者とメディアの情報、エンゲージメント、コミュニケーションソリューションのグローバルリーダーです。当社は、PR・コーポレート・コミュニケーション、マーケティング、ソーシャルメディアの専門家に対し、データ主導の現代社会で活躍するために必要なツールを提供しています。当社の深い専門知識、独自のデータパートナーシップ、そして、 CisionOne、 Brandwatch、 Trajaan、および PR Newswireなど受賞歴のある製品群により、Fortune 500企業の84%を含む75,000社以上の企業や組織が、自社の最も重要なターゲット層を把握し、その層に自社の存在を認知させ、理解を深め、理解されることを可能にしています。

メディア関連のお問い合わせ先：CisionのパブリックリレーションズCisionPR@cision.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com