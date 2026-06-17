仙台 SNS代行で売上を伸ばしたい店舗経営者へ--株式会社キングプロテアが仙台エリア向けSNS運用代行サービスを新たに本格展開
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用の実績をもつ札幌発のSNS専門チームが、仙台の店舗ビジネスに「バズる動画集客」を届ける～～～
仙台 SNS代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は2026年5月30日より、仙台エリアの店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行サービスの本格展開を発表します。TikTok・Instagramのショート動画企画から撮影・編集・投稿・分析まで、Z世代中心のクリエイターチームが一気通貫で担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350861/images/bodyimage1】
仙台 SNS代行の需要が急増している背景--地方店舗が「伝わらない」ままになっている現実
仙台を含む地方都市の中小店舗・サービス業において、SNSを活用した集客への関心は年々高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全世代平均で80%を超え、特にTikTokおよびInstagramの利用率は10～40代において著しく拡大しています。一方で、株式会社キングプロテアがこれまで対応してきた相談案件（累計30件以上）の中で、最も多く聞かれた声は「アカウントを作ったけれど何を投稿すればいいかわからない」「社員が投稿しているがフォロワーが増えない」「外注したが成果が出ずに終わった」というものでした。これらの声は全相談件数の約6割に及んでおり、「SNSを始めること」と「SNSで売上を作ること」の間に大きなギャップが存在する現実を示しています。仙台市は東北地方最大の経済都市であり、飲食・美容・小売・クリニック・整体院など、SNS集客との親和性が高い業種が密集しています。しかし、地元に特化したSNS運用代行の専門サービスは依然として少なく、「誰に頼めばいいかわからない」という状況が続いています。こうした課題に対し、キングプロテアは累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの運用を通じて蓄積した「業種別の勝ちパターン」を、仙台エリアの経営者に届けることを目的に今回のサービス展開を決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350861/images/bodyimage2】
仙台 SNS代行サービスの全詳細--提供内容・料金プラン・運用フローを一挙公開
仙台 SNS代行として提供するサービスは、TikTok・Instagramのショート動画運用を中心に、撮影・台本制作・編集・投稿管理・月次分析レポートまでをフルカバーします。プランは店舗規模・目的に応じて3つ（キャストプラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）から選択可能です。
【キャストプラン：88,000円/月】
月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人・小規模店舗向けのエントリーラインとして設計しています。
【店舗SNS運用プラン：177,000円/月（店舗事業者に人気）】
ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をセットで提供。飲食・美容・整体院・小売などの店舗型ビジネスに特に適したプランです。
【法人SNS運用プラン：198,000円/月（法人様に人気）】
ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む最上位プラン。複数店舗展開企業・複数アカウントを並走運用したい経営者向けの設計です。
仙台 SNS代行の新たな選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は2026年5月30日より、仙台エリアの店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行サービスの本格展開を発表します。TikTok・Instagramのショート動画企画から撮影・編集・投稿・分析まで、Z世代中心のクリエイターチームが一気通貫で担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350861/images/bodyimage1】
仙台 SNS代行の需要が急増している背景--地方店舗が「伝わらない」ままになっている現実
仙台を含む地方都市の中小店舗・サービス業において、SNSを活用した集客への関心は年々高まっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全世代平均で80%を超え、特にTikTokおよびInstagramの利用率は10～40代において著しく拡大しています。一方で、株式会社キングプロテアがこれまで対応してきた相談案件（累計30件以上）の中で、最も多く聞かれた声は「アカウントを作ったけれど何を投稿すればいいかわからない」「社員が投稿しているがフォロワーが増えない」「外注したが成果が出ずに終わった」というものでした。これらの声は全相談件数の約6割に及んでおり、「SNSを始めること」と「SNSで売上を作ること」の間に大きなギャップが存在する現実を示しています。仙台市は東北地方最大の経済都市であり、飲食・美容・小売・クリニック・整体院など、SNS集客との親和性が高い業種が密集しています。しかし、地元に特化したSNS運用代行の専門サービスは依然として少なく、「誰に頼めばいいかわからない」という状況が続いています。こうした課題に対し、キングプロテアは累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの運用を通じて蓄積した「業種別の勝ちパターン」を、仙台エリアの経営者に届けることを目的に今回のサービス展開を決定しました。
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仙台 SNS代行サービスの全詳細--提供内容・料金プラン・運用フローを一挙公開
仙台 SNS代行として提供するサービスは、TikTok・Instagramのショート動画運用を中心に、撮影・台本制作・編集・投稿管理・月次分析レポートまでをフルカバーします。プランは店舗規模・目的に応じて3つ（キャストプラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）から選択可能です。
【キャストプラン：88,000円/月】
月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人・小規模店舗向けのエントリーラインとして設計しています。
【店舗SNS運用プラン：177,000円/月（店舗事業者に人気）】
ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をセットで提供。飲食・美容・整体院・小売などの店舗型ビジネスに特に適したプランです。
【法人SNS運用プラン：198,000円/月（法人様に人気）】
ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む最上位プラン。複数店舗展開企業・複数アカウントを並走運用したい経営者向けの設計です。