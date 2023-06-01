鮮やかな情感描写と伏線が話題を呼ぶ、大人気中国BLファンタジー小説「二哈和他的白猫師尊」（ハスキーと彼の白猫師尊／はすきーとかれのしろねこしずん）。本日6月9日（火）より、邦訳版第4巻が各種電子書籍サービスにて順次配信を開始いたします！ おうち時間も増える梅雨の時期。蒸し暑さにある意味ぴったりな村での農作業見習い生活から、後半の大きな展開まで、ぜひ引き続き本シリーズをお楽しみください。

■イントロダクション

楚晩寧（チュー・ワンニン）に師事したこと自体が間違いだった。墨燃（モー・ラン）はそう思う。 高慢で冷淡な師尊は、墨燃を歯牙にもかけないばかりか、ついに墨燃の兄弟子であり、想い人でもあった師昧（シー・メイ）を見殺しにしたのだから。 しかし、そうして死んでまた生き返った時、二度にわたる生を生きた墨燃が最後に一緒にいることを選んだのは、師尊その人だった。

■ストーリー

第4巻 五年ぶりに再会した楚晩寧と墨燃。楚晩寧は、よりたくましく精悍に成長し、自分に尽くすようになった墨燃の変化に戸惑いを禁じえない。一方、墨燃もこの間、死生之巓の外で修行を重ねたことで、楚晩寧のみならず師昧や薛蒙（シュエ･モン）との関係性に変化を迎えていた。 そんな中、楚晩寧と墨燃は、薛正雍（シュエ･ジョンヨン）の采配で死生之巓に届いた依頼を引き受け、稲刈りの時期が到来した玉涼村の農作業を手伝うことに。農作業の経験などあるはずもない楚晩寧だが、面子が潰れるのも我慢ならず、四苦八苦して――。

■配信プラットフォーム（予定）

・Kindle ・honto ・DMMブックス ・ブックライブ ・楽天Kobo ・Apple Books ・dブック ・kinoppy

■関連する公式サイト＆公式X

ソニー・ミュージックソリューションズ配給作品の公式サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/ 本作に関するXでの公式情報発信（ゆるゆる配給漫筆）：https://x.com/yuruyurumai?s=20