「OPEN COUNTRY」がマツダの新型クロスオーバーSUV「MAZDA CX-5」に採用

TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、マツダ株式会社が2026年3月より北米市場において販売を開始している新型クロスオーバーSUV「MAZDA CX-5」の新車装着タイヤとして、当社製タイヤ「OPEN COUNTRY H/T（オープンカントリー エイチティー）」が採用されましたので、お知らせいたします。

（タイヤサイズ：225/55R19 99V）





























（左：「MAZDA CX-5」、右：OPEN COUNTRY H/T）





※本車両画像は、本リリース用に当社がマツダ株式会社より利用許諾を得たものとなります。転載、転用を一切禁じます。





新型「MAZDA CX-5」は、「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」をコンセプトに開発されました。デザイン性や走行性能を進化させるとともに、広く静かな室内空間と快適な乗り心地や静粛性の進化により、日常の多様な移動シーンにおける快適性を追求したモデルです。



当社がこの新車用タイヤとして納入している「OPEN COUNTRY H/T」は、独自の材料設計基盤技術「Nano Balance Technology」と独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE（ティーモード）」を駆使して開発されました。新型「MAZDA CX-5」が求める快適かつ安定した走行性能を足元から支えています。



■納入タイヤ詳細



https://digitalpr.jp/table_img/2644/135318/135318_web_1.png











以 上 以 上



新型「MAZDA CX-5」は、「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」をコンセプトに開発されました。デザイン性や走行性能を進化させるとともに、広く静かな室内空間と快適な乗り心地や静粛性の進化により、日常の多様な移動シーンにおける快適性を追求したモデルです。当社がこの新車用タイヤとして納入している「OPEN COUNTRY H/T」は、独自の材料設計基盤技術「Nano Balance Technology」と独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE（ティーモード）」を駆使して開発されました。新型「MAZDA CX-5」が求める快適かつ安定した走行性能を足元から支えています。■納入タイヤ詳細

本件に関するお問合わせ先TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13TEL： 072-789-9110FAX： 072-773-3272URL：https://www.toyotires.co.jp/