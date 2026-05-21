idea株式会社、相続・空き家オーナー向けに不動産AI査定サービスの無料提供を開始
「親から引き継いだ物件の価値がわからない」--登録不要・住所入力だけで参考価格を即時表示。放置前に相場を知る手段を提供。
首都圏4都県対応・マンション・戸建て・土地・収益物件の4種別に対応
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、相続・空き家を抱えるオーナーを主要ターゲットとして、住所入力だけで不動産の参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 相続不動産の「価値の見えなさ」が放置を招く
国内の空き家数は900万戸を超えています（総務省・2023年住宅土地統計調査）。放置の背景のひとつに「いくらで売れるかわからないため、売却の判断ができない」という情報の非対称性があります。
特に相続によって取得した不動産は、本人が取引に関与していないため市場価格の感覚が掴みにくく、「査定に行くのはまだ早い」「不動産会社に電話するのが億劫」という状態が続きやすい傾向があります。
■ 最初の一歩は「相場を知ること」--住所を入力するだけでよい
AI不動産査定は、相続・空き家オーナーが抱えるこの「最初の一歩」の障壁を下げることを目的に設計されています。
● 氏名・電話番号・メールアドレスの登録不要
● 住所（丁目レベル）と物件種別を選ぶだけで参考価格を表示
● 約60秒で完了。パソコン・スマートフォン両対応
● 国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データを使用
「査定に行く前に、まず相場感を持つ」--その段階での活用を想定しています。
■ 首都圏の空き家・相続不動産に特化した相談窓口も提供
idea株式会社は、AI査定と連携して、首都圏の空き家・相続不動産の売却相談を承っています。AI査定で相場を把握した後、専門スタッフによる無料相談へスムーズに移行できる導線を整備しています。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
▼ 空き家・相続不動産の売却相談
https://i-dea.co.jp/
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
首都圏4都県対応・マンション・戸建て・土地・収益物件の4種別に対応
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、相続・空き家を抱えるオーナーを主要ターゲットとして、住所入力だけで不動産の参考価格を即時算出する「AI不動産査定」の無料提供を開始しました。
■ 相続不動産の「価値の見えなさ」が放置を招く
国内の空き家数は900万戸を超えています（総務省・2023年住宅土地統計調査）。放置の背景のひとつに「いくらで売れるかわからないため、売却の判断ができない」という情報の非対称性があります。
特に相続によって取得した不動産は、本人が取引に関与していないため市場価格の感覚が掴みにくく、「査定に行くのはまだ早い」「不動産会社に電話するのが億劫」という状態が続きやすい傾向があります。
■ 最初の一歩は「相場を知ること」--住所を入力するだけでよい
AI不動産査定は、相続・空き家オーナーが抱えるこの「最初の一歩」の障壁を下げることを目的に設計されています。
● 氏名・電話番号・メールアドレスの登録不要
● 住所（丁目レベル）と物件種別を選ぶだけで参考価格を表示
● 約60秒で完了。パソコン・スマートフォン両対応
● 国土交通省「不動産取引価格情報」の実取引データを使用
「査定に行く前に、まず相場感を持つ」--その段階での活用を想定しています。
■ 首都圏の空き家・相続不動産に特化した相談窓口も提供
idea株式会社は、AI査定と連携して、首都圏の空き家・相続不動産の売却相談を承っています。AI査定で相場を把握した後、専門スタッフによる無料相談へスムーズに移行できる導線を整備しています。
■ サービスURL
▼ AI不動産査定
https://i-dea.co.jp/assess/ai.html
▼ 空き家・相続不動産の売却相談
https://i-dea.co.jp/
【会社概要】
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：不動産業
URL：https://i-dea.co.jp/
配信元企業：idea株式会社
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