猫が飛びついても“もう倒れない”「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」新発売 薄さ5mm鉄製ベースの安定感×研ぎカスがでにくい紙縄

猫が飛びついても“もう倒れない”「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」新発売 薄さ5mm鉄製ベースの安定感×研ぎカスがでにくい紙縄