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猫が飛びついても“もう倒れない”「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」新発売 薄さ5mm鉄製ベースの安定感×研ぎカスがでにくい紙縄
MOON-X Japan株式会社が運営する、猫用品ブランド『猫壱』は、2017年の発売以降シリーズ累計販売数408万個の「バリバリシリーズ（爪とぎ）」から安定感と快適さを両立した「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」を 2026年5月20日（水）より新発売します。
重量感のある5mmの鉄製ベースにより、猫が勢いよく爪を研いでも倒れにくく、さらに、ゴミが出にくい紙縄を使用しており、猫にも飼い主にも快適な爪とぎポールです。
【「バリバリシリーズ」（爪とぎ）とは】
猫壱の「バリバリシリーズ」は、2017年の発売以降、多くの猫と飼い主に支持され、シリーズ累計販売数408万個を突破した人気の爪とぎシリーズです。これまでに、「バリバリベッド」「バリバリボウル」「バリバリボウルタワー」など、猫の好みやライフスタイルに合わせた多様な形状の商品を展開しています。
【「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」開発背景】
従来の爪とぎポールは「猫がよく使ってくれる」「リビングに馴染む」などの理由から多くの猫と飼い主から支持されてきました。一方で、「勢いよく飛びつくと転倒しやすい」「研いでいる最中に本体が動く」「研ぎカスの掃除が大変」といった声もお客様からありました。
また、猫は爪とぎの際に体重をかけながら全身を使うため、ぐらついたり倒れたりすると、驚いたり怖い思いをしてしまうことがあります。一度不安を感じると、その爪とぎを使わなくなってしまうケースもあります。
そこで猫壱では猫にも飼い主にもより快適に使っていただけるよう、猫が安心して体を預け、思い切り爪を研げる安定感と飼い主の掃除のしやすさを両立した爪とぎポールとして、本商品を開発しました。
【「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」商品概要】
重量感（当社比：重さ2倍）のある鉄製ベースは薄さわずか5mmの低重心設計で、猫が勢いよく爪を研いでも倒れにくい安定感を実現した爪とぎポールです。
ゴミが出にくい紙縄素材を使用し、猫の快適な研ぎ心地と飼い主の掃除のしやすさを両立。さらに、ポール部分は交換可能なので、長く使い続けられるサステナブル設計です。
空間に自然と溶け込むミニマルデザインで、愛猫にも飼い主にも心地よい暮らしを提案します。
【「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」4つの特徴】
■5mmの薄さで叶える、圧倒的な低重心設計
台座には重量のある丸い鉄板を採用。「重く、低く」設計することで、従来の爪とぎポールで飼い主が感じていた「使用中に本体が動く」「飛びつくと転倒しやすい」といった悩みを軽減します。猫が体重をかけて勢いよく爪を研いでも力が逃げにくく、しっかりと踏ん張りながら快適に爪とぎを楽しめます。
■掃除のストレスを軽減する紙縄ポール
ポール表面の爪とぎ部分には、従来の麻縄ではなく繊維が強く耐久性が高い「紙縄」を使用。研ぎカスが少ないので掃除のストレスを軽減。また、猫の爪が深く食い込む適度な弾力を持っており、麻縄にはない滑らかで心地よい研ぎ味を実現します。
■空間に溶け込む、洗練されたミニマルデザイン
鉄素材の質感を活かしたシンプルで美しいデザイン設計。台座はわずか5mmと非常に薄く、圧迫感を感じさせません。リビングや寝室などに自然に馴染みます。
■長く使える交換＆延長構造
ポール部分のみ交換可能な構造を採用。お気に入りの爪とぎを台座ごと買い替える必要がなく、長く使用できます。さらに、ポールを継ぎ足して高さを延長できるため、大型猫でもしっかり背伸びをしながら爪を研ぐことができます。※交換用は別売り
【商品情報】
■バリバリつめとぎポール レギュラー 紙縄 アイアン
価格 ：￥8,980（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅39cm×奥行39cm×高さ57cm
重さ ：3,650g
■バリバリつめとぎポール ラージ 紙縄 アイアン
価格 ：￥9,980（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅39cm×奥行39cm×高さ77cm
重さ ：3,680g
■バリバリつめとぎポール紙縄 交換用 レギュラー※1本
価格 ：￥2,280（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅8cm×奥行8cm×高さ28cm
重さ ：350g
■バリバリつめとぎポール紙縄 交換用 ラージ※1本
価格 ：￥2,280（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅8cm×奥行8cm×高さ38cm
重さ ：440g
■発売日/販売場所
発売日 ：2026年5月20日（水）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon ：https://p.moon-x.com/necoichi-store
楽天24 ：https://24.rakuten.co.jp/
重量感のある5mmの鉄製ベースにより、猫が勢いよく爪を研いでも倒れにくく、さらに、ゴミが出にくい紙縄を使用しており、猫にも飼い主にも快適な爪とぎポールです。
【「バリバリシリーズ」（爪とぎ）とは】
猫壱の「バリバリシリーズ」は、2017年の発売以降、多くの猫と飼い主に支持され、シリーズ累計販売数408万個を突破した人気の爪とぎシリーズです。これまでに、「バリバリベッド」「バリバリボウル」「バリバリボウルタワー」など、猫の好みやライフスタイルに合わせた多様な形状の商品を展開しています。
【「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」開発背景】
従来の爪とぎポールは「猫がよく使ってくれる」「リビングに馴染む」などの理由から多くの猫と飼い主から支持されてきました。一方で、「勢いよく飛びつくと転倒しやすい」「研いでいる最中に本体が動く」「研ぎカスの掃除が大変」といった声もお客様からありました。
また、猫は爪とぎの際に体重をかけながら全身を使うため、ぐらついたり倒れたりすると、驚いたり怖い思いをしてしまうことがあります。一度不安を感じると、その爪とぎを使わなくなってしまうケースもあります。
そこで猫壱では猫にも飼い主にもより快適に使っていただけるよう、猫が安心して体を預け、思い切り爪を研げる安定感と飼い主の掃除のしやすさを両立した爪とぎポールとして、本商品を開発しました。
【「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」商品概要】
重量感（当社比：重さ2倍）のある鉄製ベースは薄さわずか5mmの低重心設計で、猫が勢いよく爪を研いでも倒れにくい安定感を実現した爪とぎポールです。
ゴミが出にくい紙縄素材を使用し、猫の快適な研ぎ心地と飼い主の掃除のしやすさを両立。さらに、ポール部分は交換可能なので、長く使い続けられるサステナブル設計です。
空間に自然と溶け込むミニマルデザインで、愛猫にも飼い主にも心地よい暮らしを提案します。
【「バリバリつめとぎポール 紙縄 アイアン」4つの特徴】
■5mmの薄さで叶える、圧倒的な低重心設計
台座には重量のある丸い鉄板を採用。「重く、低く」設計することで、従来の爪とぎポールで飼い主が感じていた「使用中に本体が動く」「飛びつくと転倒しやすい」といった悩みを軽減します。猫が体重をかけて勢いよく爪を研いでも力が逃げにくく、しっかりと踏ん張りながら快適に爪とぎを楽しめます。
■掃除のストレスを軽減する紙縄ポール
ポール表面の爪とぎ部分には、従来の麻縄ではなく繊維が強く耐久性が高い「紙縄」を使用。研ぎカスが少ないので掃除のストレスを軽減。また、猫の爪が深く食い込む適度な弾力を持っており、麻縄にはない滑らかで心地よい研ぎ味を実現します。
■空間に溶け込む、洗練されたミニマルデザイン
鉄素材の質感を活かしたシンプルで美しいデザイン設計。台座はわずか5mmと非常に薄く、圧迫感を感じさせません。リビングや寝室などに自然に馴染みます。
■長く使える交換＆延長構造
ポール部分のみ交換可能な構造を採用。お気に入りの爪とぎを台座ごと買い替える必要がなく、長く使用できます。さらに、ポールを継ぎ足して高さを延長できるため、大型猫でもしっかり背伸びをしながら爪を研ぐことができます。※交換用は別売り
【商品情報】
■バリバリつめとぎポール レギュラー 紙縄 アイアン
価格 ：￥8,980（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅39cm×奥行39cm×高さ57cm
重さ ：3,650g
■バリバリつめとぎポール ラージ 紙縄 アイアン
価格 ：￥9,980（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅39cm×奥行39cm×高さ77cm
重さ ：3,680g
■バリバリつめとぎポール紙縄 交換用 レギュラー※1本
価格 ：￥2,280（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅8cm×奥行8cm×高さ28cm
重さ ：350g
■バリバリつめとぎポール紙縄 交換用 ラージ※1本
価格 ：￥2,280（税込）
カラー ：ホワイト、ブラック
サイズ ：幅8cm×奥行8cm×高さ38cm
重さ ：440g
■発売日/販売場所
発売日 ：2026年5月20日（水）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon ：https://p.moon-x.com/necoichi-store
楽天24 ：https://24.rakuten.co.jp/
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
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≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
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