4 Leaf Clover（4リーフクローバー）がポーカーイベント「SPADIE」にスポンサーとして決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349730/images/bodyimage1】
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するシャンパンのブランド『4 Leaf Clover』は2026年5月21日（木）～5月24日（日）にベルサール新宿グランドで開催される「SPADIE」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
■4 Leaf Cloverのトーナメントを開催！
NLH Superstack sponsored by 4 Leaf Clover
開催日：2026/5/23（土）
受付開始：15:00／受付終了：18:55
参加費（1人）：20,000円
＜イベント概要＞
【SPADIE 41st】
日程：2026年5月21日（木）～5月24日（日）
会場：ベルサール新宿グランド イベントホール
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F
主催運営：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社
■4 Leaf Clover（4リーフクローバー）について
ブランドの象徴『四つ葉のクローバー』、その花言葉は『幸運』。エレガントかつシンプルで洗練されたデザインは空間を素敵に彩ります。贈る人も贈られる人も幸せに。そんな想いが込められています。ひとつひとつ手作業で丁寧に葡萄を収穫し、特別な葡萄のみを選別、伝統的な製法を守りこだわり抜いたシャンパンです。特別な日に高級感あふれる特別なシャンパンを。
≪4リーフクローバー公式サイト≫
https://www.4leafclover.wine/
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon、各種取扱い店舗
■ホームページURL：https://www.4leafclover.wine/
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349730/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するシャンパンのブランド『4 Leaf Clover』は2026年5月21日（木）～5月24日（日）にベルサール新宿グランドで開催される「SPADIE」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
■4 Leaf Cloverのトーナメントを開催！
NLH Superstack sponsored by 4 Leaf Clover
開催日：2026/5/23（土）
受付開始：15:00／受付終了：18:55
参加費（1人）：20,000円
＜イベント概要＞
【SPADIE 41st】
日程：2026年5月21日（木）～5月24日（日）
会場：ベルサール新宿グランド イベントホール
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F
主催運営：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社
■4 Leaf Clover（4リーフクローバー）について
ブランドの象徴『四つ葉のクローバー』、その花言葉は『幸運』。エレガントかつシンプルで洗練されたデザインは空間を素敵に彩ります。贈る人も贈られる人も幸せに。そんな想いが込められています。ひとつひとつ手作業で丁寧に葡萄を収穫し、特別な葡萄のみを選別、伝統的な製法を守りこだわり抜いたシャンパンです。特別な日に高級感あふれる特別なシャンパンを。
≪4リーフクローバー公式サイト≫
https://www.4leafclover.wine/
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon、各種取扱い店舗
■ホームページURL：https://www.4leafclover.wine/
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349730/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
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