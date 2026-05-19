¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û¿·ºî¤ò²Ã¤¨¤¿Ìó170¸Ä¤ÎÉ÷Îë¤Ç²Æ¤òºÌ¤ë¡Ö¤¯¤é¤²¤È»±¤ÈÉ÷Îë¤È¡×5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´15Ëç)

µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤ë­à¤æ¤ì¤ë³¤¤ÎÀ÷¿§¤Î¤ì¤ó¡í¤ò½éÅ¸¼¨

µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åö´Û¤Î¥¯¥é¥²¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿É÷Îë¤ÈµþÏÂ»±¤Ç¾þ¤ë²Æ¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¯¤é¤²¤È»±¤ÈÉ÷Îë¤È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£





¡Ö¤¯¤é¤²¤È»±¤ÈÉ÷Îë¤È¡×¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë












¤æ¤ì¤ë³¤¤ÎÀ÷¿§¤Î¤ì¤ó¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë






ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¯¥é¥²¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç»ô°é¤¹¤ë¥¯¥é¥²¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¯¥é¥²É÷Îë¤È¥¯¥é¥²µþÏÂ»±¤ò¾þ¤ê¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥²¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¥¿¥æ¥¦¥ì¥¤¥¯¥é¥²¤ÎÉ÷Îë¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Á´25¼ïÎà¡¢Ìó170¸Ä¤ÎÉ÷Îë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£

¥¯¥é¥²É÷Îë¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤Î¥¬¥é¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖTAKU GLASS¡×¤¬¼ê³Ý¤±¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥é¥²¤Î¿§¤ä·Á¡¢ÊÁ¤Ê¤É¤òÁ¡ºÙ¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥²µþÏÂ»±¤Ï¡¢µþÏÂ»±¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÆüµÈ²°¡×¤¬À©ºî¤·¡¢¿åÃæ¤òÍ¥²í¤ËÉº¤¦18¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥²¤ò¿åËÏ²è¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å6»þ°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢²°³°¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¯¥é¥²É÷Îë¤È¥¯¥é¥²µþÏÂ»±¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³ØÀ÷¿¥Àì¹¶¤Î³ØÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¤æ¤ì¤ë³¤¤ÎÀ÷¿§¤Î¤ì¤ó¡×¤ò½éÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥²¤ä¥µ¥ó¥´¾Ì¤Îµû¤Ê¤ÉµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¤¤­¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿À÷¿§¤Î¤ì¤ó¤ò¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎÅì²°¤È¤»¤»¤é¤®¥Ç¥Ã¥­¤Ë¾þ¤ê¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤Æ½ë¤¤²Æ¤âÎÃ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¯¥é¥²¤ÎËõÃã¤«¤­É¹¥½¥Õ¥È¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎTAKU GLASS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥é¥²É÷Îë¤òº£Ç¯¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

½ë¤µ¸·¤·¤¤µþ¤Î²Æ¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤¤¤­¤â¤Î¤äÉ÷Îë¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÏÂ¶õ´Ö¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£¡Ö¤¯¤é¤²¤È»±¤ÈÉ÷Îë¤È¡×³µÍ×

Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë

Å¸¼¨¾ì½ê¡§2³¬¥Æ¥é¥¹¡¢¡Ö»³»ç¿åÌÀ¡×¥¨¥ê¥¢¡¢¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢²£¥¹¥í¡¼¥×1³¬ÉôÊ¬

ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¢¨ ¿åÂ²´ÛÆþ¾ìÎÁÊÌ¡£

¢¨ °­Å·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­¡¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥²É÷Îë¤âÅÐ¾ì!Á´25¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥²É÷Îë¤òÅ¸¼¨

¥¯¥é¥²¥¨¥ê¥¢¡Ö¥¯¥é¥²¥ï¥ó¥À¡¼¡×¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²¤òÃæ¿´¤Ë¡¢25¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥²¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥²É÷Îë¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£É÷Îë¤Ï¡¢Åö´Û¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¬¥é¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖTAKU GLASS¡×¤¬À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¿§¤ä·Á¡¢¿¨¼ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÆÃÄ§¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥²¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥­¥¿¥æ¥¦¥ì¥¤¥¯¥é¥²¤ÎÉ÷Îë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£





¡Ö¤¯¤é¤²¤È»±¤ÈÉ÷Îë¤È¡×






¤µ¤é¤Ë¡¢18¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥²¤ò¼ÂÊª¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤­¤µ¤ÇÉÁ¤¤¤¿20ËÜ¤Î¥¯¥é¥²µþÏÂ»±¤âÅ¸¼¨¡£µþÏÂ»±¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´üÁÏ¶È¤ÎµþÏÂ»±¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÆüµÈ²°¡×¤¬À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á¡ºÙ¤Ê¥¯¥é¥²¤ò¿¦¿Íµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤¿É÷Îë¤ÈµþÏÂ»±¤ÎÍ»¹ç¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨¡Ö¥¯¥é¥²¥ï¥ó¥À¡¼¡×¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥²¤ÏÌó30¼ïÎà¡£»þ´ü¤Ë¤è¤êÅ¸¼¨¼ï¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÚÉ÷Îë¤Ç½éÅÐ¾ì!¥­¥¿¥æ¥¦¥ì¥¤¥¯¥é¥²¡Û

¥­¥¿¥æ¥¦¥ì¥¤¥¯¥é¥²¤Ï¡¢»±¤ÎÂç¤­¤µ¤¬40¡Á70cm¤Þ¤ÇÂç¤­¤¯¤Ê¤ëÂç·¿¥¯¥é¥²¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥²¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÑÌ¾¤Ï¡Ölion¡Çs mane jellyfish¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿¨¼ê¤ò·È¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÇïÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£2³¬¡Ö¥¯¥é¥²¥ï¥ó¥À¡¼¡×¤ÎµþÅÔ¥¯¥é¥²¸¦µæÉô¤Ë¤ÆÅ¸¼¨Ãæ¤Ç¤¹¡£¿·ÅÐ¾ì¤Î¥­¥¿¥æ¥¦¥ì¥¤¥¯¥é¥²¤ÎÉ÷Îë¤ò¸«¤¿¸å¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î´Ñ»¡¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ ¤¤¤­¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÅ¸¼¨¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£





¥­¥¿¥æ¥¦¥ì¥¤¥¯¥é¥²






¢£ÌïÉ§¥¯¥é¥Õ¥È¡ÖTAKU GLASS¡Ê¥¿¥¯¥°¥é¥¹¡Ë¡×

¿·³ã¸©¡Ö±Û¸å°ìµÜ ×½É§¿À¼Ò¡×¤ÎÌçÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢¼êºî¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¤ªÅ¹¡£

¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¼êº¢¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤¥¬¥é¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Å¹Æ¬¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£³ô¼°²ñ¼Ò ÆüµÈ²°

¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢160Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡ÖµþÏÂ»±¡×¤ÎÏ·ÊÞ¡£¸½ºß¤Ç¤âÈÖ»±¡¢¼Ø¤ÎÌÜ»±¡¢ÌîÅÀ»±¤Ê¤É¤ÎÏÂ»±¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢»û¼ÒÊ©³Õ¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ë»È¤¦³Æ¼ïÏÂ»±¤Î½¤Éü¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÅÁÅý¤Ï³×¿·¤ÎÏ¢Â³ Tradition is Continuing Innovation¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¼«Á³ÁÇºà¤äÅÁÅýµ»½Ñ¤Î»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ò¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ä¶õ´Ö¤Î¤´Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

­¢µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿¡Ö¤æ¤ì¤ë³¤¤ÎÀ÷¿§¤Î¤ì¤ó¡×¤¬½éÅÐ¾ì

µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³ØÀ÷¿¥Àì¹¶¤Î2Ç¯À¸¡¢14Ì¾¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¤æ¤ì¤ë³¤¤ÎÀ÷¿§¤Î¤ì¤ó¡×¤ò½éÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Î¤ì¤ó¤ÎÀ©ºî¤Ï4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¯¥é¥²¤äÂ¿ÍÍ¤Êµû¤Ê¤É¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¤¤­¤â¤Î¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢À÷¿§¤Î¤ì¤ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤ì¤ó¤Ï¡¢¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎÅì²°¤È¤»¤»¤é¤®¥Ç¥Ã¥­¤Ë¾þ¤ê¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£





¤æ¤ì¤ë³¤¤ÎÀ÷¿§¤Î¤ì¤ó






Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë

Å¸¼¨¾ì½ê¡§¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢Åì²°¡¢¤»¤»¤é¤®¥Ç¥Ã¥­

¢¨ °­Å·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­£Í¼Êý¡ÁÌë´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ÇÉ÷Îë&µþÏÂ»±¤¬¤µ¤é¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ë

Ê¿Æü¤Î¸á¸å4»þ°Ê¹ß¸ÂÄê¤Çµ­Ç°»£±ÆÍÑ¤Î¥ß¥ËµþÏÂ»±¤¬2³¬¥Æ¥é¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥²¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥ß¥ËµþÏÂ»±¤ò»ý¤Á¡¢»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¸á¸å6»þ°Ê¹ß¤Ë¤Ï2³¬¥Æ¥é¥¹¤ÎÉ÷Îë¤ÈµþÏÂ»±¡¢¥¹¥í¡¼¥×1³¬¥¨¥ê¥¢¤ÎÉ÷Îë¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





Í¼Êý°Ê¹ß¤Î±é½Ð¤Ç»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤ò






¡Ú¥ß¥ËµþÏÂ»±¡Û

ÀßÃÖ¾ì½ê¡§2³¬¥Æ¥é¥¹

ÀßÃÖ»þ´Ö¡§Ê¿Æü¸á¸å4»þ°Ê¹ß¢¨ 8·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡Û

ÅÀÅô¾ì½ê¡§2³¬¥Æ¥é¥¹¡¢¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢²£¥¹¥í¡¼¥×1³¬ÉôÊ¬

ÅÀÅô»þ´Ö¡§¸á¸å6»þ°Ê¹ß

¢¨ ±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/about/access/¡Ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£¥¯¥é¥²¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¸ÂÄê°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼&ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì

­¡¡Ö¥¯¥é¥²¤ÎËõÃã¤«¤­É¹¥½¥Õ¥È¡×

¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ËõÃãÌ£¤Î¤«¤­É¹¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥ß¥º¥¯¥é¥²¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤âÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥é¥²µþÏÂ»±ÊÁ¤«¥ª¥Ã¥È¥»¥¤ÊÁ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥×¡¼¥ó¤¬ÉÕ¤¯¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¡£µþÅÔ¤é¤·¤¤ËõÃã¤«¤­É¹¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¥¯¥é¥²¤ÎËõÃã¤«¤­É¹¥½¥Õ¥È






ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë

ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥«¥Õ¥§

ÈÎÇä²Á³Ê¡§¤«¤­É¹¥½¥Õ¥ÈÃ±ÉÊ¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥×¡¼¥ó¥»¥Ã¥È¡§1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

¢¨ ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£

­¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¯¥é¥²É÷Îë¡×º£Ç¯¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä!

ËèÇ¯ÈÎÇä¤·Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥¯¥é¥²É÷Îë¡×¤òº£Ç¯¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¡¢¿·ÎÐ¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢¤¢¤µ¤®¿§¡Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡¢²Æ¤ß¤«¤ó¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¤Î4¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTAKU GLASS¡×¤Ç°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿É÷Îë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²»¿§¤âÈþ¤·¤¯²Æ¤ÎÎÃ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥²É÷Îë¤ò¾þ¤ê¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤âµþÅÔ¿åÂ²´Ûµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¯¥é¥²É÷Îë¡Êº¸¤«¤é¤¢¤µ¤®¿§¡¢¥¯¥ê¥¢¡¢¿·ÎÐ¡¢²Æ¤ß¤«¤ó¡Ë






ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯6·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë

ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë

ÈÎÇä¾ì½ê¡¿ÈÎÇäÊýË¡¡§6·î¾å½Ü¤ËÅö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖºÇ¿·¤Î±Ä¶È¾õ¶·¡×

¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/lp/kyoto_business_status/¡Ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¡ÖTAKU GLASS¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÅ¸¼¨¤Î¡Ö¥¯¥é¥²É÷Îë¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨ ¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1ÅÀ¸Â¤ê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£

¢¨ °ì¤Ä¤º¤Ä¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢·Á¤ä¿§Ì£¡¢²»¿§¤Ë¸ÄÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¾¯¤Î¥¹¥ì¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨ ¤ªµÒ¤µ¤ÞÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹­Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê

TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

µþÅÔ¿åÂ²´Û

https://www.kyoto-aquarium.com

¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È

https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html