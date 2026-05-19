リディアダンスアカデミー中山校にてYuiPiの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、神奈川県横浜市緑区中山のダンススタジオにて新クラス（担当：YuiPi）を4月26日からスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/nakayama-newclass-yuipi/
［講師］
YuiPi
担当レッスン
■毎週日曜日
10:15～11:15 リトルクラス
11:30～12:45 HIPHOP キッズ＆一般クラス
[ プロフィール ]
・SPYAIR ARENA TOUR 2016-2017 『真冬の大サーカス』東京公演 バックダンサー
・ラグビーワールドカップ2019日本大会開会式ダンサー
・ミュージカル『明日への扉』サイレントダンサー
・『とんかつDJアゲ太郎』 クラブダンサー出演
・CUBERS『強くあれ』『インターフェース･ウィンターベル』『新しい生活』振付アシスタント
・2021年滋慶学園COMグループ入学式Mplusplusコラボパフォーマンスパフォーマー
・sound×sound ライブパフォーマンス振付
[ レッスン内容紹介 ]
リトルクラス
ストレッチ→リズムトレーニング→振付
の順番で生徒のペースを見ながらゆっくり進めていきます！
初めての方も安心してご参加ください！
「ダンスって楽しい！」を一緒に感じましょう～！
HIPHOPクラス
ストレッチ→アイソレ等基礎トレーニング→振付
の順で身体の動かし方など基礎からしっかり教えていくクラスです！
一人一人の個性を大切にしつつ「出来た！」を増やして楽しく自身をつけていきましょう！
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー中山校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験会へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー中山校
所在地：〒226-0011 神奈川県横浜市緑区中山1-8-17ポート2ビル4F Space F
開講曜日：日
ホームページ：https://re-dia.jp/nakayama/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345679/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンしました。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンしました。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/nakayama-newclass-yuipi/
［講師］
YuiPi
担当レッスン
■毎週日曜日
10:15～11:15 リトルクラス
11:30～12:45 HIPHOP キッズ＆一般クラス
[ プロフィール ]
・SPYAIR ARENA TOUR 2016-2017 『真冬の大サーカス』東京公演 バックダンサー
・ラグビーワールドカップ2019日本大会開会式ダンサー
・ミュージカル『明日への扉』サイレントダンサー
・『とんかつDJアゲ太郎』 クラブダンサー出演
・CUBERS『強くあれ』『インターフェース･ウィンターベル』『新しい生活』振付アシスタント
・2021年滋慶学園COMグループ入学式Mplusplusコラボパフォーマンスパフォーマー
・sound×sound ライブパフォーマンス振付
[ レッスン内容紹介 ]
リトルクラス
ストレッチ→リズムトレーニング→振付
の順番で生徒のペースを見ながらゆっくり進めていきます！
初めての方も安心してご参加ください！
「ダンスって楽しい！」を一緒に感じましょう～！
HIPHOPクラス
ストレッチ→アイソレ等基礎トレーニング→振付
の順で身体の動かし方など基礎からしっかり教えていくクラスです！
一人一人の個性を大切にしつつ「出来た！」を増やして楽しく自身をつけていきましょう！
初回体験料は無料になっております。
まずは体験会へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー中山校
所在地：〒226-0011 神奈川県横浜市緑区中山1-8-17ポート2ビル4F Space F
開講曜日：日
ホームページ：https://re-dia.jp/nakayama/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345679/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンしました。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンしました。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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