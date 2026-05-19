ブラウザからワンクリックで4K保存！「StreamFab U-NEXT Downloader for Browser」が今週いよいよ国内リリース！
DVDFab、StreamFabなど世界トップクラスの動画ダウンロードソリューションを提供するソフトウェアベンダーは、ブラウザから直接U-NEXTおよびH-NEXTの動画を高画質で保存できる革新的なブラウザ拡張機能「StreamFab U-NEXT Downloader for Browser」を今週中に正式リリースする予定です。
従来のデスクトップアプリを立ち上げる手間を省き、いつものブラウザ（Chrome/Edge）と完全に一体化。4K/1080pの圧倒的なクオリティで、お気に入りの作品をPCに永久保存できる全く新しい視聴体験を提供します。
■ 「StreamFab U-NEXT Downloader for Browser」開発の背景
U-NEXTの公式ダウンロード機能には「1アカウントにつき25本まで」「視聴開始から48時間以内」という厳しい制限があり、さらにPCブラウザからはダウンロード自体が標準提供されていません。
本製品は、こうした制限を解消し、配信終了が迫った作品や、お気に入りのコレクションを期間を気にせずPCローカル環境で安全に管理したいというユーザーの熱い要望に応えるために開発されました。
■ 主な製品特徴
1. URLのコピペは不要！再生画面からワンクリックで自動検出
従来のダウンローダーのようにURLをコピーしてアプリを行き来する必要はありません。ブラウザに拡張機能を追加するだけで、再生中の動画を自動検出し、画面上のボタンを押すだけでスムーズに保存が始まります。PCの動作を重くする大型ソフトを起動する必要もありません。
2. U-NEXTと成人向けブランド「H-NEXT」の両方に完全対応
一般作品から、H-NEXTの成人向けコンテンツまで、ブラウザ上で再生できる動画であればジャンルを問わずシームレスに検出・保存が可能です。
3. 妥協なき映像＆オーディオクオリティ（4K / 1080p / EAC3 5.1ch）
最高4Kまたは1080pのクリアな映像と、EAC3 5.1やAAC 2.0の高品質サウンドをそのままキャプチャ。ストリーミング特有のカクつきを排除し、リビングを映画館に変える没入感を提供します。
4. 高度なエンコードと柔軟なファイル形式（MP4/MKV・H.265対応）
世界的に普及しているMP4形式と多機能なMKV形式をサポート。互換性に優れたH.264に加え、画質を保ちつつファイルサイズを約半分に抑える最新の「H.265（HEVC）」コーデックにも対応しているため、ストレージを圧迫しません。
5. メディア管理をプロ仕様に！メタデータ自動保存＆一括ダウンロード
動画ファイルだけでなく、タイトル、出演者、シーズン情報、カバーアートなどのメタデータを自動取得。PlayerFab、Plex、Kodiなどのメディアサーバーで美しく整理できます。また、ドラマやアニメの全話をバックグラウンドでまとめて処理できる「高速一括保存モード」も搭載しています。
■ 簡単4ステップ操作ガイド
ステップ 1: ChromeウェブストアまたはEdgeアドオンストアから拡張機能をインストールし、サインイン。
ステップ 2: 動画処理を担当する安全なローカルアシスタント「CoApp（コンパニオンアプリ）」を画面の指示に従って導入。
ステップ 3: ブラウザでU-NEXT（またはH-NEXT）にアクセス。作品ページを開くと動画を自動検出します。
ステップ 4: 画質や字幕（SRT保存/埋め込み）を選択して「Download」をクリック。
■ 販売価格（税込）
1ヶ月ライセンス： 9,300円
1年間ライセンス： 13,950円
無期限ライセンス（Lifetime）： 17,050円
※本ニュースリリースに記載されている製品仕様、価格、サービス内容などの情報は、発表日現在のものです。仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。
※内容が公式サイトの記載と衝突する場合、すべて公式サイトの情報（正本）を基準とします。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト：https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
従来のデスクトップアプリを立ち上げる手間を省き、いつものブラウザ（Chrome/Edge）と完全に一体化。4K/1080pの圧倒的なクオリティで、お気に入りの作品をPCに永久保存できる全く新しい視聴体験を提供します。
■ 「StreamFab U-NEXT Downloader for Browser」開発の背景
U-NEXTの公式ダウンロード機能には「1アカウントにつき25本まで」「視聴開始から48時間以内」という厳しい制限があり、さらにPCブラウザからはダウンロード自体が標準提供されていません。
本製品は、こうした制限を解消し、配信終了が迫った作品や、お気に入りのコレクションを期間を気にせずPCローカル環境で安全に管理したいというユーザーの熱い要望に応えるために開発されました。
■ 主な製品特徴
1. URLのコピペは不要！再生画面からワンクリックで自動検出
従来のダウンローダーのようにURLをコピーしてアプリを行き来する必要はありません。ブラウザに拡張機能を追加するだけで、再生中の動画を自動検出し、画面上のボタンを押すだけでスムーズに保存が始まります。PCの動作を重くする大型ソフトを起動する必要もありません。
2. U-NEXTと成人向けブランド「H-NEXT」の両方に完全対応
一般作品から、H-NEXTの成人向けコンテンツまで、ブラウザ上で再生できる動画であればジャンルを問わずシームレスに検出・保存が可能です。
3. 妥協なき映像＆オーディオクオリティ（4K / 1080p / EAC3 5.1ch）
最高4Kまたは1080pのクリアな映像と、EAC3 5.1やAAC 2.0の高品質サウンドをそのままキャプチャ。ストリーミング特有のカクつきを排除し、リビングを映画館に変える没入感を提供します。
4. 高度なエンコードと柔軟なファイル形式（MP4/MKV・H.265対応）
世界的に普及しているMP4形式と多機能なMKV形式をサポート。互換性に優れたH.264に加え、画質を保ちつつファイルサイズを約半分に抑える最新の「H.265（HEVC）」コーデックにも対応しているため、ストレージを圧迫しません。
5. メディア管理をプロ仕様に！メタデータ自動保存＆一括ダウンロード
動画ファイルだけでなく、タイトル、出演者、シーズン情報、カバーアートなどのメタデータを自動取得。PlayerFab、Plex、Kodiなどのメディアサーバーで美しく整理できます。また、ドラマやアニメの全話をバックグラウンドでまとめて処理できる「高速一括保存モード」も搭載しています。
■ 簡単4ステップ操作ガイド
ステップ 1: ChromeウェブストアまたはEdgeアドオンストアから拡張機能をインストールし、サインイン。
ステップ 2: 動画処理を担当する安全なローカルアシスタント「CoApp（コンパニオンアプリ）」を画面の指示に従って導入。
ステップ 3: ブラウザでU-NEXT（またはH-NEXT）にアクセス。作品ページを開くと動画を自動検出します。
ステップ 4: 画質や字幕（SRT保存/埋め込み）を選択して「Download」をクリック。
■ 販売価格（税込）
1ヶ月ライセンス： 9,300円
1年間ライセンス： 13,950円
無期限ライセンス（Lifetime）： 17,050円
※本ニュースリリースに記載されている製品仕様、価格、サービス内容などの情報は、発表日現在のものです。仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。
※内容が公式サイトの記載と衝突する場合、すべて公式サイトの情報（正本）を基準とします。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト：https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
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