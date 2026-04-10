食べる牧場体験"を強化 那須千本松牧場、グランドオープン1周年で新商品発売











※画像はイメージです2024年のレストランリニューアルで誕生した人気メニューがご自宅でも。自社で栽培した牧草をたっぷり食べて育てた乳牛を100％使用したオリジナルハンバーグです。土づくりから始まる循環型酪農にこだわる私たちならではの、濃厚な旨みとコク、肉本来のおいしさをお楽しみいただけます。150g,オニオンソース付き 850円・発売：4月11日(土)〜：ファームショップ