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TWISTED JAPAN、「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」に出展！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、2026年4月10日（金）から12日（日）まで幕張メッセ国際展示場5・6ホールにて開催される自動車カルチャーイベント「AUTOMOBILE COUNCIL 2026（オートモビルカウンシル2026）」に出展いたします。
今年で11周年を迎えるAUTOMOBILE COUNCILは、自動車の歴史を軸に、ヘリテージカーからモダンカーまでが一堂に会する3日間のイベントです。展示や販売に加え、トークセッション、アート、音楽、マルシェなどを通じて、クルマを取り巻く多様なカルチャーと出会い、クルマのある人生の愉しみ方を提案しています。
TWISTEDは熟練の職人の手によって一度車両を分解し、ハンドメイドで現代技術を融合させながら再構築する、英国発のカスタムカーブランドです。ベース車両であるディフェンダー※に、快適性・機能性・走破性を追求したカスタマイズを施し、唯一無二の一台を生み出しています。
本イベントでは、TWISTEDの世界観を体現するモデルの展示を通じて、その魅力や価値を発信してまいります。
会場では、TWISTEDの世界観を体現するモデル「TWISTED T110」を展示予定です。存在感と実用性を兼ね備えた一台を実際にご覧いただけるほか、カスタム事例の紹介や受注販売に関するご相談も承ります。なお、TWISTEDではT90・T110の2タイプを展開しており、用途や志向に応じたカスタム提案を行っています。
※Twisted Group Limitedが提供するのは、JAGUAR LAND ROVER LIMITED社のDEFENDER車両を独自に修復及びカスタマイズした車両であり、TWISTEDブランドの車両です。JAGUAR LAND ROVER LIMITED社とは一切関係がありません。
■イベント 概要
イベント名：AUTOMOBILE COUNCIL 2026
主催：AUTOMOBILE COUNCIL 実行委員会
開催日程：4月10日（金）10：00〜18：00（プレスタイム 10：00〜13：00）
4月11日（土）10：00〜18：00
4月12日（日）10：00〜18：00
会場：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ 国際展示場 5・6ホール
URL：https://automobile-council.com/
■TWISTED JAPAN お問い合わせ先
公式サイト：https://twisted.co/jp/automotive/
Instagram：https://www.instagram.com/twisted_japan/
問い合わせ先：https://valuence-automotive.com/contact
電話番号：045-900-6248
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
TWISTED JAPAN
https://twisted.co/jp/automotive/
Instagram
https://www.instagram.com/twisted_japan/
AUTOMOBILE COUNCIL 2026
https://automobile-council.com/
今年で11周年を迎えるAUTOMOBILE COUNCILは、自動車の歴史を軸に、ヘリテージカーからモダンカーまでが一堂に会する3日間のイベントです。展示や販売に加え、トークセッション、アート、音楽、マルシェなどを通じて、クルマを取り巻く多様なカルチャーと出会い、クルマのある人生の愉しみ方を提案しています。
本イベントでは、TWISTEDの世界観を体現するモデルの展示を通じて、その魅力や価値を発信してまいります。
会場では、TWISTEDの世界観を体現するモデル「TWISTED T110」を展示予定です。存在感と実用性を兼ね備えた一台を実際にご覧いただけるほか、カスタム事例の紹介や受注販売に関するご相談も承ります。なお、TWISTEDではT90・T110の2タイプを展開しており、用途や志向に応じたカスタム提案を行っています。
※Twisted Group Limitedが提供するのは、JAGUAR LAND ROVER LIMITED社のDEFENDER車両を独自に修復及びカスタマイズした車両であり、TWISTEDブランドの車両です。JAGUAR LAND ROVER LIMITED社とは一切関係がありません。
■イベント 概要
イベント名：AUTOMOBILE COUNCIL 2026
主催：AUTOMOBILE COUNCIL 実行委員会
開催日程：4月10日（金）10：00〜18：00（プレスタイム 10：00〜13：00）
4月11日（土）10：00〜18：00
4月12日（日）10：00〜18：00
会場：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ 国際展示場 5・6ホール
URL：https://automobile-council.com/
■TWISTED JAPAN お問い合わせ先
公式サイト：https://twisted.co/jp/automotive/
Instagram：https://www.instagram.com/twisted_japan/
問い合わせ先：https://valuence-automotive.com/contact
電話番号：045-900-6248
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
TWISTED JAPAN
https://twisted.co/jp/automotive/
https://www.instagram.com/twisted_japan/
AUTOMOBILE COUNCIL 2026
https://automobile-council.com/