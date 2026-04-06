横浜銀行へ＋Connect（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを提供開始

「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。ＡＴＭ画面の案内に従うだけで簡単、便利にお手続きいただけるサービスとして、現在、約30社でご活用いただいております。