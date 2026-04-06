こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
横浜銀行へ＋Connect（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを提供開始
〜在留期限更新の確認手続きに活用〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社横浜銀行（本店：神奈川県横浜市、代表取締役頭取：片岡 達也）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年4月6日（月）より提供開始いたします。
横浜銀行では、「ＡＴＭ窓口」サービスを、横浜銀行の口座をお持ちの外国籍のお客さまの在留期限更新の確認手続きに活用いただきます。これまで横浜銀行では、在留期限の更新の確認手続きを郵送および営業店窓口で対応していましたが、このたびの導入により、外国籍のお客さまは全国に約28,000台設置されているセブン銀行ＡＴＭから、いつでも・どこでもお手続きが可能となります。また、横浜銀行においては、「ＡＴＭ窓口」サービスが手続きを請け負う新たなチャネルとして加わることで、営業店窓口の負荷軽減による業務効率化を実現します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
1.お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
2. サービス内容
ＡＴＭ窓口（在留期限の更新）
3. サービス提供開始時期
2026年4月6日（月）
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社横浜銀行（本店：神奈川県横浜市、代表取締役頭取：片岡 達也）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年4月6日（月）より提供開始いたします。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。ＡＴＭ画面の案内に従うだけで簡単、便利にお手続きいただけるサービスとして、現在、約30社でご活用いただいております。
横浜銀行では、「ＡＴＭ窓口」サービスを、横浜銀行の口座をお持ちの外国籍のお客さまの在留期限更新の確認手続きに活用いただきます。これまで横浜銀行では、在留期限の更新の確認手続きを郵送および営業店窓口で対応していましたが、このたびの導入により、外国籍のお客さまは全国に約28,000台設置されているセブン銀行ＡＴＭから、いつでも・どこでもお手続きが可能となります。また、横浜銀行においては、「ＡＴＭ窓口」サービスが手続きを請け負う新たなチャネルとして加わることで、営業店窓口の負荷軽減による業務効率化を実現します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
1.お手続きフロー（ＡＴＭ画面イメージ）
2. サービス内容
ＡＴＭ窓口（在留期限の更新）
3. サービス提供開始時期
2026年4月6日（月）
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html