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大好評のリカバリーウエアを過去最大規模で展開！待望の「ショートスリーブ（半袖）・ハーフパンツ」が登場
〜昨年10月の追加投入分は３か月でほぼ完売、これからの季節に快適な春夏モデルを新発売〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、健康志向の高まりから大きな反響をいただいているオリジナルリカバリーウエアの新作として、これからの季節に最適な「ショートスリーブ（半袖）・ハーフパンツ」を、3月19日（木）より「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売します。
商品URL：https://tinyurl.com/2rs2cwbd
昨今の健康志向の高まりを受け、「洋服の青山」では2025年よりリカバリーウエアの販売を開始しました。先行して発売したモデル（ロングスリーブ・ロングパンツ）は大変好評で、追加投入分は３か月でほぼ完売となるなど大きな反響をいただきました。この好調な実績を受け、今回は新たな商品ラインアップとして、「ショートスリーブ・ハーフパンツ」を企画。過去最大規模の計画（先行モデルの1.5倍）で展開します。
本商品は、着用することで血行を促進し疲労を「軽減」「緩和」「回復」させる特徴があります。この仕組みは、生地（繊維）に鉱石が練り込まれており体から放出される遠赤外線を吸収、そして再び体に届けることで血行を改善。これにより、疲労回復や筋肉のハリ・コリを緩和するなどの効果が期待できます。春夏モデルの素材には、綿60％・ポリエステル40％の混紡生地を採用。表面はキレイに見える質感に仕上げつつ、従来のリカバリーウエアよりも生地を薄くすることで、より涼しく軽やかな着心地を実現しました。
ショートスリーブ：脇ポケット仕様を採用し、ワンマイルウエアとしても使いやすい設計です。
ハーフパンツ：ウエストの腰ひもは、好みに合わせて「外側」でも「内側」でも結べる仕様になっています。
※男女関係なく利用できるユニセックス仕様となっています。
＜主な効果＞血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れを軽減
※効果の感じ方には個人差があります。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/130904/130904_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://tinyurl.com/2rs2cwbd
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、健康志向の高まりから大きな反響をいただいているオリジナルリカバリーウエアの新作として、これからの季節に最適な「ショートスリーブ（半袖）・ハーフパンツ」を、3月19日（木）より「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売します。
昨今の健康志向の高まりを受け、「洋服の青山」では2025年よりリカバリーウエアの販売を開始しました。先行して発売したモデル（ロングスリーブ・ロングパンツ）は大変好評で、追加投入分は３か月でほぼ完売となるなど大きな反響をいただきました。この好調な実績を受け、今回は新たな商品ラインアップとして、「ショートスリーブ・ハーフパンツ」を企画。過去最大規模の計画（先行モデルの1.5倍）で展開します。
本商品は、着用することで血行を促進し疲労を「軽減」「緩和」「回復」させる特徴があります。この仕組みは、生地（繊維）に鉱石が練り込まれており体から放出される遠赤外線を吸収、そして再び体に届けることで血行を改善。これにより、疲労回復や筋肉のハリ・コリを緩和するなどの効果が期待できます。春夏モデルの素材には、綿60％・ポリエステル40％の混紡生地を採用。表面はキレイに見える質感に仕上げつつ、従来のリカバリーウエアよりも生地を薄くすることで、より涼しく軽やかな着心地を実現しました。
ショートスリーブ：脇ポケット仕様を採用し、ワンマイルウエアとしても使いやすい設計です。
ハーフパンツ：ウエストの腰ひもは、好みに合わせて「外側」でも「内側」でも結べる仕様になっています。
※男女関係なく利用できるユニセックス仕様となっています。
＜主な効果＞血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れを軽減
※効果の感じ方には個人差があります。
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青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
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