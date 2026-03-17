【名古屋駅直結】最新ランニングシューズを体験！Alpen NAGOYAによるPOP UPイベントをＪＲセントラルタワーズ「タワーズテラス」で開催

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〜Onの最新モデル試し履きや3D足型測定まで、ランナーの走りをサポートする1日〜

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が運営する「Alpen NAGOYA」は、2026年3月29日（日）、ＪＲセントラルタワーズ2階「タワーズテラス」にて、人気スポーツブランド「On（オン）」、およびサポーターブランド「ZAMST（ザムスト）」と共同で、1日限定の体験型ランニングイベントを開催いたします。







■イベント開催の背景

名古屋の玄関口であるＪＲセントラルタワーズを舞台に、ランナーのパフォーマンス向上と快適なランニングライフをサポートする体験を提供します。最新ギアの試走や、精密なデータに基づく足型測定を通じ、初心者からシリアスランナーまでが自身の足と向き合い、最適な一足を見つける機会を創出いたします。

■主な実施内容

1. On 最新シューズ「TRY On」イベント

話題の最新モデル（Cloudmonster 3等）を実際に着用し、約70mの直線コースでそのクッショニングや推進力を体感いただけます。自分にぴったりのサイズ感や履き心地を、実際の走行を通してじっくりとお試しいただけます。

・実施時間： 10:00 - 15:00

・参加費： 無料

・対象： どなたでも自由にご参加いただけます

2. ZAMST 3D足型測定＆カウンセリング

3D足型測定機を用い、足の正確なサイズ、土踏まずの高さ、重心の偏りなどを精密に計測します。計測データに基づき、お一人おひとりの足の特性に合わせたインソールやサポーターの選び方を、専門スタッフがアドバイスいたします。

・実施時間： 10:00 - 15:00（計測時間：お一人様 約5分）

・参加費： 無料

・対象： どなたでも自由にご参加いただけます

3. 【事前予約制】インフルエンサー藤村 美杏さんと行く！試走会＆トークショー

人気インフルエンサー・藤村 美杏さんをゲストに招き、Alpen NAGOYAを発着点とした試走会（POP UP会場経由）と、ランニングの魅力を語るトークショーを開催します。

・実施時間： 7:30 - 10:30（※先行実施）

・参加条件： 事前応募先着30名（無料）※募集はすでに終了しております。

・場所： Alpen NAGOYA発着 / トークショーはAlpen NAGOYA内で実施

・藤村 美杏さんプロフィール

　PRディレクターであり、Instagramで約13万人のフォロワーを持つランニング系インフルエンサー・モデル。

　日体大陸上部出身で、800mなどの中距離を専門としていた元アスリート。会社員とランナーの二刀流で活動し、スポーツの魅力を発信している。

4. コンディショニングサプリメントの無料配布

イベント会場では、ランニング前後の栄養補給をサポートするサプリメントを無料配布いたします。

・実施時間： 10:00 - 15:00（※無くなり次第終了）

・対象： 来場者・イベント参加者

■イベント概要

・開催日時： 2026年3月29日（日）10:00 - 15:00（雨天決行・荒天中止）

・会場： ＪＲセントラルタワーズ 2階 タワーズテラス（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4）

・主催： 株式会社アルペン（Alpen NAGOYA）

・協力： オン・ジャパン株式会社、日本シグマックス株式会社

・参加方法： 参加無料、当日受付（試走会＆トークショーのみ事前予約制）

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営

本件に関するお問合わせ先

ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/