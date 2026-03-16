株式会社バンカブルの「AD YELL」及び「Vankable 請求書カード払い」の資産の譲受ならびに従業員の受け入れに関するお知らせ

株式会社バンカブルの「AD YELL」及び「Vankable 請求書カード払い」の資産の譲受ならびに従業員の受け入れに関するお知らせ