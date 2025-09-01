ひらめきは、稲妻の速さでコードになる。Palette CMS、独自テンプレートエンジン「inazuma engine」を開発
報道関係者 各位
プレスリリース
2025年9月1日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL： https://www.leafworks.jp/）は、本日（9月1日）、PaaS型CMS「Palette CMS」（https://palettecms.jp）において、独自のテンプレートエンジンを実装したVer.1.11の提供を開始。
あわせて、テンプレートエンジンのために設計された独自言語「inazuma code」をリリースしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328608&id=bodyimage1】
https://palettecms.jp/inazuma-engine
▼Palette CMSと「inazuma engine」
Palette CMSは、Webシステム構築のプラットフォームです。会員登録・申し込み・決済といった機能を選択し組み合わせることで、開発工程をスキップ。フロントエンドエンジニアだけで、フルスクラッチに近いWebシステムを構築できます。
今夏には製品サイトを大幅リニューアル。制作会社やクリエイターに選ばれるCMSとなるよう、パートナー制度やドキュメントサイトの構築を進めていました。
リニューアル後初の大幅アップデートとなる今回は、表示パフォーマンス・SEO・作業効率の向上を狙いテンプレートエンジンを実装。あわせて、式ベースで値を返却する特化型の独自言語「inazuma code」を開発しました。
Palette CMS独自のテンプレートエンジン「inazuma template（イナズマテンプレート）」、独自言語「inazuma code（イナズマコード）」、両者を合わせた実行環境を「inazuma engine（イナズマエンジン）」と定義・実装し、Ver.1.11としてリリースいたします。
▼テンプレートエンジン「inazuma template」
HTMLなどの静的なコードに動的データを埋め込み、サーバーでレンダリングするテンプレートエンジン。HTMLはもちろん、CSSやJavaScriptなど幅広いコードに対応しています。
Palette CMSのテンプレートエンジン inazuma templateは、条件分岐や繰り返し処理など多彩な構文で、柔軟なページ表現が可能。システムの制約に縛られず、デザインとロジックを自在に扱えます。
ページはサーバー上で描画されるため、検索エンジンによる正確な解析が期待できます。さらに、豊富な構文でタイトルやディスクリプション、構造化データを柔軟に出力できるため、SEOに強いページが実現します。
共通する要素はコンポーネント化して一元管理できるため、効率的な更新が可能。パレットCMSのコア機能と密接に連携しているため、検索条件や内部状態をテンプレートから直接制御できるほか、複雑な要件にも柔軟に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328608&id=bodyimage2】
▼式ベースの独自言語「inazuma code」
データ出力に特化したプログラミング言語 inazuma code。テンプレート構文だけでは実現できない処理を担い、多彩な構文と高い拡張性で柔軟な表現を可能にします。
JavaScriptに似た構文を採用しているため、Web開発の知識をそのまま活かし、直感的に書き始めることができます。
ほとんどの構文が値を返す式ベースの言語で、条件分岐も繰り返しも関数定義も、すべてが式として扱われるのが特徴。複雑なロジックもシンプルに記述できる設計で、描画を目的とするテンプレートエンジンとの高い親和性を実現しました。
プレスリリース
2025年9月1日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL： https://www.leafworks.jp/）は、本日（9月1日）、PaaS型CMS「Palette CMS」（https://palettecms.jp）において、独自のテンプレートエンジンを実装したVer.1.11の提供を開始。
あわせて、テンプレートエンジンのために設計された独自言語「inazuma code」をリリースしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328608&id=bodyimage1】
https://palettecms.jp/inazuma-engine
▼Palette CMSと「inazuma engine」
Palette CMSは、Webシステム構築のプラットフォームです。会員登録・申し込み・決済といった機能を選択し組み合わせることで、開発工程をスキップ。フロントエンドエンジニアだけで、フルスクラッチに近いWebシステムを構築できます。
今夏には製品サイトを大幅リニューアル。制作会社やクリエイターに選ばれるCMSとなるよう、パートナー制度やドキュメントサイトの構築を進めていました。
リニューアル後初の大幅アップデートとなる今回は、表示パフォーマンス・SEO・作業効率の向上を狙いテンプレートエンジンを実装。あわせて、式ベースで値を返却する特化型の独自言語「inazuma code」を開発しました。
Palette CMS独自のテンプレートエンジン「inazuma template（イナズマテンプレート）」、独自言語「inazuma code（イナズマコード）」、両者を合わせた実行環境を「inazuma engine（イナズマエンジン）」と定義・実装し、Ver.1.11としてリリースいたします。
▼テンプレートエンジン「inazuma template」
HTMLなどの静的なコードに動的データを埋め込み、サーバーでレンダリングするテンプレートエンジン。HTMLはもちろん、CSSやJavaScriptなど幅広いコードに対応しています。
Palette CMSのテンプレートエンジン inazuma templateは、条件分岐や繰り返し処理など多彩な構文で、柔軟なページ表現が可能。システムの制約に縛られず、デザインとロジックを自在に扱えます。
ページはサーバー上で描画されるため、検索エンジンによる正確な解析が期待できます。さらに、豊富な構文でタイトルやディスクリプション、構造化データを柔軟に出力できるため、SEOに強いページが実現します。
共通する要素はコンポーネント化して一元管理できるため、効率的な更新が可能。パレットCMSのコア機能と密接に連携しているため、検索条件や内部状態をテンプレートから直接制御できるほか、複雑な要件にも柔軟に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328608&id=bodyimage2】
▼式ベースの独自言語「inazuma code」
データ出力に特化したプログラミング言語 inazuma code。テンプレート構文だけでは実現できない処理を担い、多彩な構文と高い拡張性で柔軟な表現を可能にします。
JavaScriptに似た構文を採用しているため、Web開発の知識をそのまま活かし、直感的に書き始めることができます。
ほとんどの構文が値を返す式ベースの言語で、条件分岐も繰り返しも関数定義も、すべてが式として扱われるのが特徴。複雑なロジックもシンプルに記述できる設計で、描画を目的とするテンプレートエンジンとの高い親和性を実現しました。