ANAフーズの「田辺農園バナナ」、ローソンで新展開！規格外バナナを使用した冷凍『チョコバナナ』8月より好評販売中
ANAフーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中久敬、以下ANAフーズ）がエクアドルから輸入・販売し今年20周年を迎える「田辺農園バナナ」の規格外品が、株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：竹増貞信、以下ローソン）が発売する冷凍『チョコバナナ』の原料として採用されました。2025年8月5日（火）より関東のローソン店舗（ローソンストア100を除く）で、数量限定で販売開始しています。
■ ローソンのロングセラー「田辺農園バナナ」が冷凍チョコバナナに！
ANAフーズオリジナルブランド「田辺農園バナナ」は、約14年に渡り、ローソンにて販売されており、お客様から厚いご支持をいただいております。
この度、「田辺農園バナナ」の規格外品にチョコレートをコーティングした冷凍『チョコバナナ』が誕生しました。棒付きのスティックタイプで、手軽にお召し上がりいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327845&id=bodyimage1】
■「田辺農園」の規格外品バナナを有効活用、ローソンではMOTTAINAIキャンペーンに参画
田辺農園では、規格外のバナナを廃棄せず堆肥とすることで土づくりにもこだわり、大切にバナナを育てています。今回の『チョコバナナ』には、味に影響はないものの、表面に傷が付いてしまった等の理由で、規格外品となった「田辺農園バナナ」を使用しています。
また、ローソンでは、「MOTTAINAI」キャンペーン（※）に参画しており、本商品の売上の一部はMOTTAINAIキャンペーン事務局を通じてケニアの植林活動「グリーンベルト運動」に送られます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327845&id=bodyimage2】
（※）「MOTTAINAI」キャンペーンとは
環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリ・マータイさんが、かけがえのない地球資源に対するRespect（尊敬の念）が込められている言葉、「もったいない」を世界共通語「MOTTAINAI」として広めることを提唱してスタートした。地球環境に負担をかけないライフスタイルを広め、持続可能な循環型社会の構築を目指す日本発の活動として世界に広まっています。
■ 商品概要
【商品名】『チョコバナナ』
【価 格】335円（税抜）
【発売日】2025年8月5日（火） ※数量限定
【内容量】1本
【販売場所】関東のローソン店舗（ローソンストア100を除く）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327845&id=bodyimage3】
■ 田辺農園とは
田辺農園は、世界有数のバナナ輸出国である南米エクアドルで、広島県出身の田邊正裕氏と弟の田邊洋樹氏、そして現地の約500名の正規雇用スタッフとともに、「田辺農園バナナ」を生産しています。赤道直下の標高約300mの高原地帯に1991年、農園主 田邊正裕氏により拓かれた田辺農園では、自然の地形をそのまま生かした“バナナの森”で、規格外のバナナを廃棄せず堆肥とする土づくりや水、栽培、収穫、そして従業員の暮らしにもこだわり、大切にバナナを育てています。誰もが「安全・安心」「おいしい」と感じていただけるバナナ栽培と同時に、自然環境の保全にも十分配慮し、持続可能な農業を続けていくことを目指しており、その取り組みは、世界基準でも認められ、「レインフォレスト・アライアンス認証」および「グローバルG.A.P.」を取得しています。
ANAフーズは田辺農園と2005年にバナナの輸入販売の契約を締結、全量を買い入れ、日本国内で販売し、今年販売開始20周年を迎えました。
