「建物が燃えている」住宅が全焼 鹿児島市皆与志町で15日夜、火事があり、住宅1棟が全焼しました。 警察や消防によりますと15日午後8時ごろ、鹿児島市皆与志町で、「建物が燃えていて逃げ遅れがあるかもしれない」と近くの住民から119番通報がありました。 火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、この火事で無職・山下登さん（89歳）の木造2階建ての住宅1棟、およそ200平方メートルが全焼しました。 消防車など1