第50回記念MBCママさんバレーボール県大会が16日から鹿児島市で始まりました。 ことしは、50回目となる記念大会で、各地区の予選を勝ち抜いた50チームが出場しています。 （記者）「ママさんたちの熱戦が繰り広げられています」 同じ市町村に住む選手でチームを組むAパートと、40歳以上の選手からなるBパートに分かれてトーナメント方式で戦います。 また今年は、記念大会とし