熱況ユナイテッドです。 リーグ戦も残り2試合となるなか、直近6試合、90分間での勝利から遠ざかっているユナイテッド。 久しぶりの勝ち点3へ、あさって17日ホーム最終戦に臨みます。 中3日で5試合という過密日程を終えたユナイテッド。 この1か月は苦難の連続でした。勝ち点3から遠ざかり2度の連敗。6試合で勝ち点4と伸び悩み、宮崎にグループ1位を決められたほか、順位も3位に落としました。 （村