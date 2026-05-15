枕崎沖で漁船が転覆し22歳の乗組員が亡くなった事故からあさって17日で1か月です。 男性の父親は「二度とこのような事故で犠牲者を出さないでほしい」と複雑な胸の内を語りました。 （父・勝彦さん）「ぽかんとするだけで、どう言えばいいかわからない」 先月17日午前11時すぎ、枕崎市の立神岩の沖合で漁船「第十八幸丸」が転覆。乗っていた4人のうち、3人は救助されましたが、信清優作さん(22)が行方不明になりました。