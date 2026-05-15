鹿児島市皆与志町で15日夜、住宅火災があり消防が消火活動を行っています。 警察や消防によりますと15日午後8時ごろ、鹿児島市皆与志町の住民から「建物が燃えていて逃げ遅れがあるかもしれない」と119番通報がありました。 火事があったのは無職・山下登さん（８９）の木造２階建ての住宅です。 山下さんは夫婦２人暮らしで、２人にけがはないということです。 現場は皆房車庫バス停付近で、消防車など16台が出て現在も消