県の伝統工芸品・高崎だるまと、アメリカ・大リーグで活躍する大谷翔平選手のコラボ商品が完成し、１５日から受注予約が始まりました。 アメリカ・大リーグ、ドジャースに所属する大谷翔平選手の高崎だるまを制作したのは、高崎市藤塚町にある「だるまのふるさと大門屋」です。 今回、大谷選手とのコラボレーションが実現、ドジャースのユニフォームをイメージした白や青、グレ