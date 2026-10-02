「神が降臨した。宗教的な人々を不快にさせるつもりはないが…」ジダン帰還に盟友アンリも興奮！自身が育て、英雄の下で完全体に
フランス代表のレジェンドOBティエリ・アンリが、母国メディア『RMC Sport』で盟友のジネディーヌ・ジダンについて熱く語った。
現在49歳のアンリと54歳のジダンは、1998年に自国で開催されたワールドカップの優勝メンバーで、レ・ブルーで長らく活躍。キャップ数はともに100を超える。
今日では、パリ五輪でフランスの世代別代表を率いたアンリは現場を離れている一方、ジダンは今夏にディディエ・デシャンの後任として、同国のA代表監督に就任。満を持して現場復帰したなか、アンリは「ジズーの就任は本当に素晴らしい」と喜びを伝えた。
「サッカー界において、神に匹敵する存在が私たちの身近にいる。宗教的な人々を不快にさせるつもりは全くないが、我々にとって彼はまさに神のような存在だ。彼をフランス代表に迎え、私が（世代別代表監督として）共に戦ったこの世代に何をもたらすか...そして、その様子はすでに見て取れる。選手たちが話し、自分の意見を述べているのが分かる。彼らは目を輝かせていたね。それは当然だ。何しろ相手はジズーだよ！」
ご意見番的な立場にあるアーセナルの英雄は「とはいえ、やはり結果を出さなければならない」とも口に。古巣レアル・マドリーを束ね、チャンピオンズリーグ３連覇に導いたカリスマに向けて「彼はすでに結果を残してきたし、これからも続けていかなければならない。だから以前DD（デシャン）について言ったように、頑張ってほしい！」とエールを送った。
ジダン新監督が率いるフランス代表は、初陣となったトルコ戦を１－０で制すと、続くベルギー戦も１－０で勝利した。現地10月２日にはUEFAネーションズリーグの第３節で、イタリア代表をホームに迎えるなか、３連勝を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オリーセが怪物級の衝撃V弾→喜び爆発のジダンはまさかの…
現在49歳のアンリと54歳のジダンは、1998年に自国で開催されたワールドカップの優勝メンバーで、レ・ブルーで長らく活躍。キャップ数はともに100を超える。
今日では、パリ五輪でフランスの世代別代表を率いたアンリは現場を離れている一方、ジダンは今夏にディディエ・デシャンの後任として、同国のA代表監督に就任。満を持して現場復帰したなか、アンリは「ジズーの就任は本当に素晴らしい」と喜びを伝えた。
ご意見番的な立場にあるアーセナルの英雄は「とはいえ、やはり結果を出さなければならない」とも口に。古巣レアル・マドリーを束ね、チャンピオンズリーグ３連覇に導いたカリスマに向けて「彼はすでに結果を残してきたし、これからも続けていかなければならない。だから以前DD（デシャン）について言ったように、頑張ってほしい！」とエールを送った。
ジダン新監督が率いるフランス代表は、初陣となったトルコ戦を１－０で制すと、続くベルギー戦も１－０で勝利した。現地10月２日にはUEFAネーションズリーグの第３節で、イタリア代表をホームに迎えるなか、３連勝を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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