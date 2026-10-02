簗農林水産大臣は午後5時半から、きょう2回目の記者会見を行い、“自民党を支持しなかった自治体の道路予算を大幅にカットした”などと発言したとされる報道について、「誤解を招く発言をしてしまった」と述べました。

簗和生 農水大臣

「報道にあります予算額についてでありますけれども、国土交通省に問い合わせを行いまして、箇所付けの結果のですね、報告を受けました。その内容について地元の会合において、自民党の支部の会合において報告をしたということが事実であります」

簗農林水産大臣はさきほど、国会内で会見を開き、「地元の会合で箇所付けの報告をおこなった」とあきらかにしました。その上で、「誤解を招く発言をしてしまった」と述べました。

簗和生 農水大臣

「自民党のですね、身内の会ということもあってですね、少し誤解を生むような発言をですね、してしまったということがあったと思います。それについては真摯に受け止めてですね、今後はこのようなことがないように徹底して肝に銘じていきたいというふうに思います」

また、自らの進退について問われ、簗氏は「職責を果たしてまいりたい」と述べ、辞任する考えはないことをあきらかにしました。

簗氏はきょう午前、農林水産大臣として閣議後に記者会見をおこないましたが、その際には「コメントを控える」と繰り返していました。