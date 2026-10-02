愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会は1日、愛知国際アリーナで柔道女子70キロ級の決勝が行われ、21歳の前田凛（環太平洋大3年）がアシュハト・アズハル（カザフスタン）に合わせ技一本で勝利し、金メダルを獲得した。準々決勝では中国選手に左手首付近を噛まれるというまさかのアクシデント。この蛮行には中国でも非難が殺到している。

準々決勝で寝技に持ち込んだ前田に対し、中国のタン・ジンは道着の左袖に噛みついて攻撃を凌ごうとしたようだ。待てがかかり、前田は左手を審判に示して噛みつきを主張した。

その後、しばらく試合が止まったが、審判はタン・ジンの反則負けを宣告。前田の準決勝進出が決まった。タン・ジンは困惑気味で、納得いかない様子だった。

まさかの蛮行。SNSの微博（ウェイボー）などには、中国人から「女子柔道70キロ級の判定については議論が分かれると思う。タン・ジンの困惑しきった表情を見ると、不注意だったことも考えられる」との声がある一方で、非難の声が殺到した。

「かなわないから噛むって、あきれる」

「切羽詰まって噛んだくせに、判定に驚いたふりするなんて、厚顔無恥にもほどがある」

「こんな状況で審判の誤判定だとでもいのだろうか。恥を知れ」

「議論の余地なし！」

「不注意でかみつくなんてこと、あるんだろうか」

試合を中継したU-NEXTの放送でも、左手首付近にくっきり残った歯形が映るほど。それでも、前田はその後の2戦を制してアジアの頂点に立った。



（THE ANSWER編集部）