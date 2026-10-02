監督時代に一番期待していた選手「根尾昂」への思い

与田剛「なんじゃこの球は」絶対的エース・阿波野秀幸の投球に衝撃を受けた亜細亜大時代と“1日1000球”の努力

元中日・与田剛が明かす社会人時代の不退転の覚悟「2年間でレギュラーになれなかったら野球部は辞める」

「投手・根尾は考えていなかった」与田剛が今明かす根尾育成“4年計画”の全貌と闘将・星野仙一との“ルーキーで守護神抜擢”の舞台裏。

地獄の亜細亜から“日本一楽”な熊谷組へ。今だから話せるパンチ佐藤がドラ１でオリックスに指名されるまで。

チャンネル情報

元プロ野球選手の阿波野秀幸が、野球の楽しさや裏話をお届けするチャンネルです。ピッチャー目線での解説から、普段の暮らしや趣味まで、ここでしか見られない“素顔の阿波野”を発信していきます。