与田剛が大ピンチのプロ初登板で星野仙一から受けた一言「何とかせえ」驚きのデビュー戦
YouTubeチャンネル「阿波野チャンネル」が、「『投手・根尾は考えていなかった』与田剛が今明かす根尾育成“4年計画”の全貌と闘将・星野仙一との“ルーキーで守護神抜擢”の舞台裏。」と題した動画を公開した。中日ドラゴンズ元監督の与田剛が、ドラフト1位で獲得した根尾昂への育成プランや、自身のルーキー時代の恩師・星野仙一との壮絶なエピソードを赤裸々に語っている。
動画中盤、ファンからの「監督時代に1番期待していた選手は？」という質問に対し、与田は「やっぱり根尾ですね」と回答。入団当初から世間の注目を集めていた根尾に対して、与田は「大学に入ったとして4年間、じっくり見ていきたい」という長期的な育成プランを持っていたことを明かした。
現在、投手としてプレーしている根尾だが、与田は当時の起用法について「ピッチャーでやらせることは全く考えていなかった」と明言。本人からも「打者一本で頑張ります」という強い決意を聞いており、外野での起用も視野に入れながら、打者としての才能を開花させようと試行錯誤していたと振り返る。しかし、自身が監督を退任した翌年に根尾が投手へ転向したことについて「4年間、打者としてしっかり見ていこうというのは残念でしたけどね」と、志半ばで育成から離れた無念さを滲ませた。
また話題は、与田自身の現役ルーキー時代へ。開幕10日前に監督室へ呼ばれ、星野仙一監督から突然「開幕から抑えやれ」と告げられたという。「剛やってみろ！」という闘将の言葉に背中を押され、大役を引き受けた舞台裏を明かした。迎えた開幕戦のデビューマウンドは、延長戦のノーアウト1、3塁という絶体絶命のピンチ。マウンドにやってきた星野監督から「何とかせえ」とだけ告げられたが、見事に無失点で切り抜けたという凄絶なエピソードで阿波野を驚かせた。
指導者として若手の育成に苦心した経験と、自身が恩師から受けた大きな期待。名伯楽たちのバトンが受け継がれていくプロ野球の奥深さと、与田の野球への真摯な思いが垣間見える貴重な対談となっている。
動画中盤、ファンからの「監督時代に1番期待していた選手は？」という質問に対し、与田は「やっぱり根尾ですね」と回答。入団当初から世間の注目を集めていた根尾に対して、与田は「大学に入ったとして4年間、じっくり見ていきたい」という長期的な育成プランを持っていたことを明かした。
現在、投手としてプレーしている根尾だが、与田は当時の起用法について「ピッチャーでやらせることは全く考えていなかった」と明言。本人からも「打者一本で頑張ります」という強い決意を聞いており、外野での起用も視野に入れながら、打者としての才能を開花させようと試行錯誤していたと振り返る。しかし、自身が監督を退任した翌年に根尾が投手へ転向したことについて「4年間、打者としてしっかり見ていこうというのは残念でしたけどね」と、志半ばで育成から離れた無念さを滲ませた。
また話題は、与田自身の現役ルーキー時代へ。開幕10日前に監督室へ呼ばれ、星野仙一監督から突然「開幕から抑えやれ」と告げられたという。「剛やってみろ！」という闘将の言葉に背中を押され、大役を引き受けた舞台裏を明かした。迎えた開幕戦のデビューマウンドは、延長戦のノーアウト1、3塁という絶体絶命のピンチ。マウンドにやってきた星野監督から「何とかせえ」とだけ告げられたが、見事に無失点で切り抜けたという凄絶なエピソードで阿波野を驚かせた。
指導者として若手の育成に苦心した経験と、自身が恩師から受けた大きな期待。名伯楽たちのバトンが受け継がれていくプロ野球の奥深さと、与田の野球への真摯な思いが垣間見える貴重な対談となっている。
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