川口春奈＆高杉真宙、『ママがもうこの世界にいなくても』原作者夫の手紙に感慨「本当に感謝」
俳優の川口春奈と高杉真宙が10月1日、都内で行われた主演映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』公開前夜舞台あいさつに登壇した。公開を前に川口は「撮影当時はたくさん悩んで孤独になりながらもこれで会っているのかなと葛藤した時期もあったので、その日々を考えるとみなさんのものになることが不思議な感覚」と心境を語った。
【写真】お腹ふっくら…オーバーサイズの上品ジャケット姿で登場した川口春奈
本作は、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の企画「結婚式の旅」で紹介され、大きな反響を呼んだ遠藤和（のどか）さんの手記『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（小学館）を映画化したもの。
2018年、青森。当時21歳だった和さんは、ステージIVの大腸がんと診断される。それでも夫・将一さんと生まれてくる子どもへの愛を胸に、過酷な運命に立ち向かい、24歳で亡くなる10日前まで日記をつづり続けた。映画では、和役を川口、夫の将一役を高杉が演じている。
川口は、和さんを演じた期間について「計り知れない思いとか、決断とか自分が演じましたけど、この私でもわかり得ない境地もたくさんあるはずで。それを少しでも彼女の生き様や覚悟、葛藤、苦しみ、強さをどうしたら少しでも、届くんだろうと。模索しかしていなかったけどその時間に自分自身は勇気づけられたし、作品を見て誰かの希望の光にきっとなると思うので受け取っていただけたら」と胸を張った。
そんな和をそばで支える夫を演じた高杉は「川口さんが演じる和だからこそ、すてきな作品を作り上げようと前に進めた。川口さんあってこそ。自分自身も台本にはもちろん多くの情報や、ストーリーの流れはありますけど、それだけじゃできなかった感情の流れがたくさんあったと思います」と振り返った。
イベントでは最後に、将一さんからの手紙を司会がサプライズで代読。「和独特の、本当にわがままな、僕にとってはかわいい態度をスクリーンによみがえらせてくれた」とたたえ、キャストやスタッフへの感謝を重ねた。また「高杉真宙さん、あまりにもすてきなのでリアルな遠藤将一ががっかりされるのではないか」としつつも「和の病気がわかった時、かっこいい高杉さんに目を奪われず、あの時の僕らがいました」と驚いた。
川口は「将一さんも、ご家族もここまで来るのに本当にたくさんのことがあって思いがあって私たちに映画を託してくださって。本当に感謝ですし、とにかくたくさんの方に届いてほしいという気持ちでいっぱいです」と感慨に浸り、高杉も「僕らは演じるお仕事なので、台本に描いてあることで想像するしかなかったですけど、想像のなかで必死に生きた想いは将一さんたちと心のなかで通じ合っていたのかなと思うと僕らが演じることの意味があったのかな」とかみしめていた。
このほか、松本穂香、中島瑠菜、デビット伊東、小林聡美、山戸結希監督が参加した。
【写真】お腹ふっくら…オーバーサイズの上品ジャケット姿で登場した川口春奈
本作は、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の企画「結婚式の旅」で紹介され、大きな反響を呼んだ遠藤和（のどか）さんの手記『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（小学館）を映画化したもの。
川口は、和さんを演じた期間について「計り知れない思いとか、決断とか自分が演じましたけど、この私でもわかり得ない境地もたくさんあるはずで。それを少しでも彼女の生き様や覚悟、葛藤、苦しみ、強さをどうしたら少しでも、届くんだろうと。模索しかしていなかったけどその時間に自分自身は勇気づけられたし、作品を見て誰かの希望の光にきっとなると思うので受け取っていただけたら」と胸を張った。
そんな和をそばで支える夫を演じた高杉は「川口さんが演じる和だからこそ、すてきな作品を作り上げようと前に進めた。川口さんあってこそ。自分自身も台本にはもちろん多くの情報や、ストーリーの流れはありますけど、それだけじゃできなかった感情の流れがたくさんあったと思います」と振り返った。
イベントでは最後に、将一さんからの手紙を司会がサプライズで代読。「和独特の、本当にわがままな、僕にとってはかわいい態度をスクリーンによみがえらせてくれた」とたたえ、キャストやスタッフへの感謝を重ねた。また「高杉真宙さん、あまりにもすてきなのでリアルな遠藤将一ががっかりされるのではないか」としつつも「和の病気がわかった時、かっこいい高杉さんに目を奪われず、あの時の僕らがいました」と驚いた。
川口は「将一さんも、ご家族もここまで来るのに本当にたくさんのことがあって思いがあって私たちに映画を託してくださって。本当に感謝ですし、とにかくたくさんの方に届いてほしいという気持ちでいっぱいです」と感慨に浸り、高杉も「僕らは演じるお仕事なので、台本に描いてあることで想像するしかなかったですけど、想像のなかで必死に生きた想いは将一さんたちと心のなかで通じ合っていたのかなと思うと僕らが演じることの意味があったのかな」とかみしめていた。
このほか、松本穂香、中島瑠菜、デビット伊東、小林聡美、山戸結希監督が参加した。