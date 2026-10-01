サッカーのポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（４１＝アルナスル）が代表チームから離脱し波紋を広げる中、姉のエルマ・アベイロさんが、ポルトガルに対する痛烈批判に同意した。

Ｃ・ロナウドは欧州ネーションズリーグ（９月２７日）、２-１で制したノルウェー戦で１８年ぶりに出場機会がなかった。９月３０日、代表を離脱したＣ・ロナウドは、自身のインスタグラムで「監督会見、ポルトガル連盟会長との対話を経て決めた。時が来ればポルトガルの皆さんに真実を伝えます」と、投稿した。

こうした状況で、アベイロさんは自身のインスタグラムのストーリーで「ＣＲ７（Ｃ・ロナウド）にはもっと敬意が払われるべきだった。ポルトガル代表にはもっとしっかりした体制が必要だった。ポルトガルのジャーナリズムには、もっと専門性と、憶測を控える姿勢が求められた。ポルトガル人に関しては……まあ、何事においても最高のものを得るに値しない。私たちは嫉妬深く、見下し屋で、無知であり、ＣＲ７以前のサッカー時代のように、かつての平凡さへと戻るに値するのだ。ＣＲ７、すべてに感謝！君にはもっとふさわしい扱いがあったはずだ！」と別の人が書いたポルトガルを非難する一文と弟の写真を投稿。これにアベイロさんは「全て言った」と同意する一文を、手を合わせる絵文字とともに書き込んだ。

弟に対する扱いに我慢できなかったようだ。