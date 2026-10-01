妹さんが買ってきてくれたハロウィン用の帽子。お家にいる大型犬さんに早速被せてみると、予想外な光景に「可愛すぎやん！」「可愛すぎて笑いました」といった声が殺到！SNS上で多くの反響が寄せられました。

【動画：妹が大型犬に『ハロウィン用の帽子』を買ってきてくれた結果→被せてみると…思っていたのと違う光景】

Instagramアカウント「暖(だん)♡(@dan.golden1201)」さまに投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「暖」くんとご家族の可愛らしい日常のワンシーンです。

ある日、投稿者さまの妹さんが暖くんのためにお土産を買って帰ってきてくれたのだそう。それは、わんちゃん用のハロウィン帽子！早速、暖くんに被せてみると……

暖くんはニッコニコ！満足そうです。

しかし、帽子が小さすぎます！ちょこんと頭に乗っている様は、まるでとんがり◯ーンのよう！どうやら小型犬用の帽子を買ってきてしまったようですね（笑）

️当の本犬は嬉しそう！

帽子は小さくても、愛嬌たっぷりな暖くんにはお似合い♡暖くんもプレゼントをもらって嬉しかったのか、終始ニコニコしていたそうですよ！

予想外に小さかった帽子を被る暖くんの姿は、Instagramでも「暖くんには小さ過ぎたなぁw」「今日も気圧病で体調悪いのですが、もう爆笑しましたw」「ちょこんとしてて可愛さ倍増だわ」と大きな話題になりました！

普段から可愛らしい行動やニコニコのゴールデンスマイルを見せてくれるという暖くん。

Instagramアカウント「暖(だん)♡(@dan.golden1201)」さまにて、そんな暖くんの様子が紹介されています。

暖くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「暖(だん)♡(@dan.golden1201)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。