カツラが似合い過ぎてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で66万4000回再生を突破し、「似合いすぎてwww」「新橋にこういう人おる」「絶対二度見するわ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おもしろ半分で『大型犬にカツラを買ってみた』結果→思わず二度見する『似合い過ぎな光景』】

カツラを買ってみたら…

TikTokアカウント「cheer.himawari」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの「ちあ」ちゃん、「ひまわり」ちゃんと暮らしています。

この日、投稿主さんが2匹に買ってきたのは、なんと犬用のカツラでした。選んだのは、ボブヘアのようなスタイル。

さっそく2匹に被せてみると、これが驚くほどよく似合っています。ふわっとした毛並みにボブヘアが加わり、まるで人間のような雰囲気に。

大きな体との組み合わせも相まって、思わず二度見してしまう姿になったそうです。

似合い過ぎな光景にクスッ

普段とはまったく違う印象に、投稿主さんも思わず笑ってしまったことでしょう。大型犬ならではの存在感もあり、妙にしっくりくる姿がなんとも可愛らしいですね。

2匹ともカツラを嫌がる様子はなく、どこか得意げな表情を浮かべていたそうです。まるで「どう？似合ってるでしょ？」と自慢しているかのようです。

さらに、カツラの分け目を変えてみると、また違った雰囲気に。前髪が片目にかかるようにすると、先ほどまでの姿から一転、どこか見覚えのある人間のような顔立ちになったとか。

ボブヘアから片目を隠すスタイルまで、髪型を変えるだけで印象がガラリ。大きな体に人間らしい髪型を合わせた、なんとも不思議で可愛らしい2匹の姿に、思わず笑顔になってしまいますね。

この投稿には「分け目やめてw」「散歩する時間教えてください」「まんざらでもなさそう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「cheer.himawari」には、ちあちゃん＆ひまわりちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「cheer.himawari」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。