子ども夫婦が共働きの場合、祖父母が孫の送迎や留守番などを手伝う家庭もあります。頼られることをうれしく感じる一方、それが長く続けば、自分たちの予定との調整が必要になることもあるでしょう。孫の世話を引き受けてきた70歳夫婦も、ある旅行のキャンセルをきっかけに、これまでの生活を振り返ることになりました。

「私たちはいつでも行けるから」後回しにしてきた夫婦の予定

「最初は、本当にたまにだったんですよ」

そう話すのは、70歳の明子さん（仮名）です。71歳の夫・浩一さん（仮名）と2人で暮らしています。

夫婦には長男と長女がおり、2人ともすでに独立。車で30分ほどの場所に住む長女には、小学3年生と5歳の子どもがいます。

明子さんが孫の世話をするようになったのは、上の孫が保育園に通っていたころでした。

「熱が出たんだけど、今日だけお願いできない？」

長女から電話があり、仕事を休めないというので預かったのが始まりです。

当時、浩一さんはまだ働いていましたが、明子さんはすでに仕事を辞めていました。予定がなければ保育園への迎えを頼まれることもあり、「困ったときくらいは助けてあげたい」と考えていたそうです。

数年前に浩一さんも退職すると、夫婦には自由な時間が増えました。

年金は2人で月約32万円、貯蓄は約4,500万円。住宅ローンも完済しており、退職後は国内を中心に旅行を楽しもうと話していました。

実際、最初のころは年に3、4回ほど温泉地などへ出かけています。ところが孫が2人になると、長女から頼まれる機会も増えていきました。

保育園や学童への迎え、長女が残業する日の夕食、土曜日の留守番。毎週決まって世話をするわけではありません。それでも、予定を立てようとすると「その日は娘が困るかもしれない」と考えるようになりました。

「娘から『旅行に行かないで』と言われたことはないんです。私のほうが、何かあったらどうしようと思うようになっていたんですよね」

一度、夫婦で2泊3日の旅行を予約した直後、長女から「その週、仕事が忙しくなりそう」と聞いたことがありました。

まだ孫を預かってほしいと頼まれたわけではありません。それでも明子さんは予約をキャンセルしました。

浩一さんから「まだ頼まれてないだろ」と言われても、「私たちは別の日でも行けるんだから」と返したそうです。

別の年には、旅行の前日に下の孫が発熱。長女から翌日の世話を頼まれ、宿をキャンセルしたこともあります。

「仕方ないと思っていました。孫が具合悪いんですから。でも、それが何回か続くと、予約するときに『今度はちゃんと行けるかな』って考えるようになって」

やがて明子さんは、宿泊を伴う旅行そのものをあまり計画しなくなりました。

内閣府『令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査』によると、子や孫の生活費を「ほとんど負担している」「一部を負担している」と答えた人は合わせて25.2％。また、今後優先的にお金を使いたいものでは、「子や孫のための支出」が25.8％である一方、「趣味やレジャー（旅行等）の費用」も32.4％となっています。高齢期には子や孫のための支出と、自分たちの楽しみの双方を考える人がいることが分かります。

夫婦が取り戻した「先に予定を入れる」生活

転機になったのは、長女一家と食事をしていたときでした。旅行の話になり、長女が何気なく尋ねました。

「お父さんたち、今年はどこか行った？」

明子さんは答えようとして、しばらく考え込みました。

日帰りで近郊へ出かけたことはあります。しかし、夫婦だけで泊まりがけの旅行をしたのは、1年以上前でした。

「最近は予定を入れてないの。何かあったときに困るでしょう」

明子さんがそう言うと、長女は驚いた顔をしたといいます。

「そこまでしなくていいよ。私たちも何とかするから」

明子さんにとって意外な言葉でした。

一方、浩一さんには以前から思うところがあったようです。帰宅後、「俺たちが勝手に予定を空けていた部分もあるんじゃないか」と言われました。

「そのとき、確かにそうだと思いました。娘から頼まれることもあったけど、頼まれる前から自分たちの予定を入れなくなっていたんです」

夫婦は改めてカレンダーを見返しました。「孫のため」と空けていた日が、実際に孫を預かった日よりずっと多いことにも気づきました。

夫婦が意識したのは、お金よりも時間でした。

「70歳なら、5年後も10年後も今と同じように旅行できるとは限らないよね、と夫に言われたんです」

そこで夫婦は、孫の世話を一切やめるのではなく、予定の決め方を変えました。

旅行を予約した日は先に長女へ伝え、その期間は対応できないことを共有します。急な発熱などの場合も、まず長女夫婦で調整してもらい、どうしても難しい場合に相談してもらうことにしました。

長女も「今まで頼りすぎていたかもしれない」と話したそうです。

その後、夫婦は久しぶりに3泊4日の旅行を予約しました。

「予約ボタンを押すとき、ちょっと緊張しましたよ。またキャンセルすることになるんじゃないかって。でも、今度は私たちの予定として入れました」

子や孫を支えることと、自分たちの予定を持つことは、どちらか一方を選ばなければならないものではありません。孫の世話を引き受ける場合でも、まず自分たちの予定を決め、そのうえで無理のない範囲で手伝うという方法もあります。

「頼まれるかもしれない」と予定を空けておくのではなく、できる日とできない日をあらかじめ伝えておくことも、無理なく手助けを続けるためには必要でしょう。