「チームを強くしてくれた」PS進出に導いた村上宗隆、勝利の美酒に絶叫　米国ファンも心酔「この男に夢中だ」「マジで推せるわ」

ポストシーズン進出が決定し、村上が勝利の美酒に酔いしれた(C)Getty Images

ホワイトソックスは現地時間9月24日、敵地でのロイヤルズ戦に9－1と大勝し、5年ぶりのポストシーズン進出が決定した。

2年連続で100敗以上からのポストシーズン出場となり、史上初の快挙となった。その中心にいたのが、村上宗隆だ。メジャー1年目で開幕から3試合連続本塁打、4月には5試合連続本塁打を記録。5月末に右太腿裏肉離れのために約1か月離脱したが、チーム最多タイの33本塁打をマークして、打線をけん引した。

【動画】5年ぶりにPS進出決定！シャンパンファイトで絶叫する村上宗隆をチェック

試合後のクラブハウスではシャンパンファイトが行われ、勝利の美酒に酔いしれた村上。地元放送局『CHSN』のインタビューでは「ワンハンドレッド！」（100点満点）と、心境を一言。チームメートと喜びを分かち合うことができている心境には「アイム、ジャパニーズ！」と絶叫して喜びを表現した。

SNS上では「ムネはこのオフシーズン最高の補強だった。チームを強くしてくれた」「この男に夢中だ ホワイトソックス。何てドラマチックなストーリーなんだ」「彼は本当にユーモアがあって面白いね」「この男マジで推せるわ」といった声が寄せられ、米国のファンも村上に心酔したようだった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]