なでしこジャパン、10月の欧州遠征メンバーを発表！ 島田芽依が初招集
日本サッカー協会（JFA）は22日、10月の欧州遠征に臨む日本女子代表（なでしこジャパン）のメンバーを発表した。
10月9日にフランスでハイチ女子代表と、同13日にドイツでドイツ女子代表と対戦する。狩野倫久監督はMF長谷川唯ら主力を順当に招集。ブレーメンのFW島田芽依はA代表初招集となった。
なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 松本真未子（マインツ／ドイツ）
23 大熊茜（アストン・ヴィラ／イングランド）
▼DF
4 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川ひかる（エバートン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）
2 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
21 白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
20 三浦成美（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
22 千葉玲海菜（ユヴェントス／イタリア）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▼FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
24 島田芽依（ブレーメン／ドイツ）※初選出
10月9日にフランスでハイチ女子代表と、同13日にドイツでドイツ女子代表と対戦する。狩野倫久監督はMF長谷川唯ら主力を順当に招集。ブレーメンのFW島田芽依はA代表初招集となった。
なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 松本真未子（マインツ／ドイツ）
23 大熊茜（アストン・ヴィラ／イングランド）
4 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川ひかる（エバートン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）
2 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
21 白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
20 三浦成美（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
22 千葉玲海菜（ユヴェントス／イタリア）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▼FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
24 島田芽依（ブレーメン／ドイツ）※初選出