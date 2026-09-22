なでしこジャパン、10月の欧州遠征メンバーを発表！　島田芽依が初招集

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　日本サッカー協会（JFA）は22日、10月の欧州遠征に臨む日本女子代表（なでしこジャパン）のメンバーを発表した。

　10月9日にフランスでハイチ女子代表と、同13日にドイツでドイツ女子代表と対戦する。狩野倫久監督はMF長谷川唯ら主力を順当に招集。ブレーメンのFW島田芽依はA代表初招集となった。

　なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。

▼GK
1　山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12　松本真未子（マインツ／ドイツ）
23　大熊茜（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF
4　守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13　北川ひかる（エバートン／イングランド）
5　高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16　山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）
2　石川璃音（エヴァートン／イングランド）
21　白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
6　古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF
8　清家貴子（ブライトン／イングランド）
14　長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
20　三浦成美（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
18　林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10　長野風花（リヴァプール／イングランド）
22　千葉玲海菜（ユヴェントス／イタリア）
7　宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15　藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17　浜野まいか（チェルシー／イングランド）
19　谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW
11　田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
9　植木理子（ウェストハム／イングランド）
24　島田芽依（ブレーメン／ドイツ）※初選出