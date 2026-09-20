大谷とハイタッチして笑顔のデポーラが話題

ドジャースの21歳新星ホスエ・デポーラ外野手が、負傷者リスト（IL）に入っている大谷翔平投手とベンチ内で見せた愛らしい交流がSNS上で話題を呼んでいる。

18日（日本時間19日）の本拠地・ジャイアンツ戦の8回、ホームに生還を果たしたデポーラが選手たちとハイタッチを交わしていくと、突如“二度見”する場面があった。視線の先にいたのは、大谷だった。

米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者がX（旧ツイッター）でこの動画を投稿すると瞬く間に拡散。地元紙「カリフォルニア・ポスト」も「ホスエ・デポーラがショウヘイ・オオタニに感激した瞬間がバズっている」として記事を寄稿し、「オオタニと交流できる機会があれば誰でも感激する。彼の反応はファンの共感を呼び、より愛される存在になった」と大きく報じた。

21歳の微笑ましいリアクションに対し、米ファンからは「『OMG.本物だ!!!』って感じだね」「可愛すぎだろ」「彼はオーラを感じ取った」「メジャーリーガーでさえ（大谷に）感激するんだ」「彼のリアクションは期待を裏切らなかった」「若きGOATが別のGOATを発見した」などと歓喜のコメントが殺到した。

デポーラは翌19日（同20日）の試合前に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のプリゲームショーに出演し、驚いた理由について「その日彼を見ていたが、試合にはいないと思ったんだ。帰宅しちゃったと思っていたんだよ」と明かしている。（Full-Count編集部）