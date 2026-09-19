親の遺産をめぐっての相続トラブル。「法定相続分どおりに分ければ解決する」という思惑は、当事者同士の話し合いによって容易に打ち砕かれてしまうものです。相続争いを回避するためには、どうすればよいのでしょうか。本記事では、高橋大樹氏による著書『あなたの実家、どうする？ 知識ゼロでも絶対後悔しない！ 損しない！ 不動産相続の新・ルール』（WAVE出版）より、きょうだい間相続の事例を通して、生前から「第三者の専門家」を交えて取り組むべき相続対策の要点を解説します。

Dさんの祖父が亡くなった後、Dさんの親の兄弟姉妹6人とその配偶者が、祖父の所有していた都内280坪の広大な土地の相続をめぐって真っ二つに割れました。

最初は普通の親戚会議でした。みんなで「どのように分ければいいか？」を話し合っていたのです。

ところが……話し合いが進むにつれて、どんどん感情論へともつれていったのです。

「私が父の面倒を一番多く見たのよ。病院への付き添いも私がやったんだから！ なのに、なんでほかのみんなと同じ取り分なの？」と次女が叫ぶと、「あなたは大学まで出してもらったのに、私は高卒で働かざるを得なかったのよ。結婚の時だって、お兄さんはお金をもらったのに、私はもらえなかった。そんなの不公平よ！」と長女が涙ながらに訴える。

法定相続分という法律で決まった分け方があるにもかかわらず、過去の恨みつらみが次々と噴出してきたのです。何度話し合いを重ねてもいっこうに話はまとまらず、最終的にはそれぞれが弁護士を立てて裁判することにまでなりました。

弁護士が入ると、もはや話し合いではなく「戦争」のはじまりです。

送られてくる書面には、幼い頃からの金銭のやり取りなどが詳細に記され、互いの不信感は決定的なものになりました。

「〇年〇月に〇〇万円贈与を受けている」

「〇〇の学費として〇〇万円支出」

「ほら、やっぱりお姉さんはお金をもらっていたじゃないの。ずるいわよ！」

「あんただって、学費をこんなに出してもらっていたじゃない。私より多いわよ」

感情的な対立はさらに激化。

Dさんのお母さんには、両方のおばさんから「ちょっと聞いてよ！ 昨日ね……」「あの人ったらひどいのよ！」と連日、愚痴の電話がかかってくるようになりました。そのうち、Dさんのお母さんは電話の着信音が鳴るだけでパニックを起こすように。その精神的なストレスからか、ついにはがんを発症し、争いの最中にあっけなくこの世を去ってしまったのです。

「こんなトラブルに巻き込まれなければ、お母さんは今でも元気だったはず」とDさんはくやしくてなりません。もちろん、Dさんの親戚一同は完全に絶縁状態。土地は分割されましたが、その後は誰かが亡くなっても連絡が来ることはありませんでした。

相続対策のポイント

Dさんのケースでは、事前に専門家（相続に詳しい弁護士や司法書士、不動産コンサルタントなど）を交えた話し合いをすべきでした。

親族間の個人的な感情や過去のわだかまりは、当事者同士だけでは決して解決できません。第三者が中立的な立場で介入することで、感情論に流されず、冷静な話し合いを進められたはずです。

親も子も話しにくい「相続の話題」

子どもから「相続の話をしたい」と言われた親は、「お金目当てなのか」「死ぬのを待っているのか」と感じてしまうかもしれません。

一方、親も「相続のことを考えなければ」と思っていても、子どもに切り出すのは簡単ではありません。「まだ早い」「縁起でもない」と先延ばしにしがちです。

結果として、誰も、何も行動を起こさないまま時間が過ぎてしまいます。実際、私がお手伝いする案件のほとんどは、「本当に困った状況になってから」の相談です。親が弱ってから、認知症の症状が出てから、あるいは相続が起きてからの相談が大半を占めます。

でも、その状況になってからでは、できることが限られてしまうのです。

第三者を介在させることが重要

だからこそ、間に入る第三者が必要です。私たちのような専門家が間に入ることで、親子では話しにくい内容も自然に話し合えるようになります。理想的なのは、親子で一緒に専門家の話を聞くことです。セミナーに参加したり、個別相談を受けたりすることで、同じ情報を同じ場所で共有することができます。

別々に相談してしまうと、一方からの話しか相手に伝わらず、話がかみ合わなくなることも多いです。親から相談を受けた専門家は親の立場で答えますし、子どもから相談を受けた専門家は子どもの立場で答えるからです。

同じ場所にいて、同じ人から話を聞くことで、共通の認識が生まれるのです。

意外なところに情報が…専門家を見つける方法

「そんな専門家をどこで見つければいいの？」という声が聞こえてきそうです。

実は、身近なところに情報があります。お住まいの区や市の広報誌を見てみてください。「相続無料相談会」「終活セミナー」といった案内が掲載されていることが多いです。

私も世田谷区報に広告を出し、司法書士、弁護士、税理士などの方々と一緒に定期的に相談会を開催しています。毎回多くの方にご参加いただいています。図書館や公民館、地域の集会所などでも相続関連のセミナーが開催されることがあります。まずは、こうした地域の情報をチェックしてみましょう。

大切なのは、「色のついていない」専門家を選ぶことです。銀行に相談すれば銀行の商品をすすめられますし、ハウスメーカーに相談すれば建築の話になりがちです。

できるだけ中立的な立場の専門家を選んで、まずは親子一緒に話を聞いてみることをおすすめします。

話のきっかけ作りのポイント、3つ

では、具体的にどうやって親を誘えばいいのでしょうか。

・知人の話を例に出す

「〇〇さんが相続で大変だったみたい。うちは大丈夫かしら」という形で話題にできます。他人の話なら、親も身構えることなく聞いてくれるでしょう。

・新聞記事やテレビ番組を利用する

相続に関するニュースを見た時に、「こんなトラブルもあるのね。うちも準備しておいたほうがいいかしら」と自然に話題にできます。

・軽い気持ちで誘う

「面白そうなセミナーがあるから、一緒に行ってみない？」「無料の相談会があるから、話だけでも聞いてみない？」

こんな軽い気持ちで誘ってみましょう。「勉強になりそう」「興味深い」といった表現を使うと、相手も参加しやすくなります。

話し合いで避けたい表現

親との相続の話では、できれば使わないほうがいい表現もあります。

「万が一の時」「もしもの場合」という曖昧な表現は、具体的な話し合いにつながりません。また、「心配だから」という理由は、「自分は心配されるほど弱っているのか」と親を不安にさせてしまう可能性があります。

「遺産」「相続税」「遺言書」といった直接的な言葉も、親に「死」を連想させてしまうため、最初は避けたほうが無難です。

代わりに、「将来のことについて一度、きちんと話し合いませんか」「大切な家のことを教えておいて」といった、より自然な表現を使いましょう。

急がず、焦らず、継続的に

一度の話し合いですべてを決める必要はありません。時間をかけて、少しずつ進めていけばいいのです。

親が嫌がることは無理強いせず、親のペースに合わせることが大切です。元気なうちに少しずつ準備をしておけば、いざという時に慌てることがありません。「あの時話し合っておいてよかった」と思える日が、きっと来るはずです。

高橋 大樹

不動産相続アーキテクツ株式会社

代表取締役・宅地建物取引士・一級建築士